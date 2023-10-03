【俄烏戰爭】歐盟未來軍援逾400億 澤連斯基稱有助勝利

歐盟成員國外長周一（2日）在烏克蘭首都基輔舉行歷史性會議，提議未來向烏國提供價值50億歐元（約409億港元）軍事援助。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，歐盟援助將有助烏軍在今次戰爭獲得最終勝利。

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歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟承諾持續支援烏克蘭，協助對抗「殘暴及不人道」的俄羅斯。他指沒有成員國動搖繼續支持烏克蘭的立場，明顯回應近日波蘭及斯洛伐克的言論。

博雷利指歐盟提出雙邊合作，向烏克蘭供應價值50億歐元的軍事援助。歐盟預料協助訓練4萬名士兵，為戰機機師提供「特別訓練」及加強雙方國防企業合作。

博雷利指今次是歐盟首次在成員國以外地區及戰爭地區，召開非正式峰會。他強調今次會議亦向外界傳達團結及支持訊息，指烏克蘭經歷18個月俄羅斯「非法及不合理」入侵戰爭後，仍在為自身生存持續戰鬥。

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澤連斯基會前向一眾歐盟外長發出呼籲，指烏軍在戰場擊敗俄國的機會在接受盟友援助後加強，烏克蘭的勝利亦受益於與歐盟直接合作。只要更強大的合作落實，他指俄烏戰爭有望更快終止。

不過，博雷利反駁近日眾多學者提出的烏克蘭加入歐盟特別辦法，即讓烏國先進入歐洲單一市場，再完成政治融合。博雷利強調程序不容更動，指此舉才是歐盟能夠向烏克蘭提供的最大安全承諾。

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責任編輯：吳漢培