  • 30°C
香港時間 : 20231003日 (週二) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

OPEC+秘書長料石油價格仍高 因能源需求增長

環球經濟金融 12:01 2023/10/03

分享：

分享：

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）秘書長阿爾蓋斯（Haitham Al Ghais）周一（2日）接受英國廣播公司（BBC）專訪，指由於能源需求增長，他預料石油價格會維持在高位。

英9月食品價格按月回落0.1% 為近兩年來首跌 【下一頁】

沙特阿拉伯於7月起，將每日原油產量削減100萬桶以提高油價。

阿爾蓋斯向BBC表示，OPEC+預計石油需求每天增長約240萬桶，明年需求料繼續增長超過每日200萬桶。

當被問到油價倘升破每桶100美元，會否憂慮油價上升影響全球通脹時，阿爾蓋斯則敦促外界不要以短視方式看待事物。

國際能源總署（IEA）表示，沙特和俄羅斯兩個主要產油國和OPEC+成員國的減產決定，或會導致今年底出現嚴重供應短缺。

阿爾蓋斯則表示，減產為沙特和俄羅斯兩個主權國家自願作出的決定。他稱由於存在不確定性，減產為預防性或先發制人的決定。

英顧問與初級醫生發起最長聯合罷工 政府堅稱已合理加薪 【下一頁】

他憂慮石油業投資不足多於油價高企的問題。他指有部分人呼籲停止投資石油業，將導致未來油價波動及供應短缺。

阿爾蓋斯指，全球能源需求到2045年將較現時增長近25%，並需要各類能源，因此届時石油業需要近14萬億美元（約109.2萬億港元）的投資。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英9月食品價格按月回落0.1% 為近兩年來首跌
今日
英9月食品價格按月回落0.1% 為近兩年來首跌
「薯條哥」曾考慮向特朗普付390億 換對方不參選總統
2023/10/02
「薯條哥」曾考慮向特朗普付390億 換對方不參選總統
英顧問與初級醫生發起最長聯合罷工 政府堅稱已合理加薪
2023/10/02
英顧問與初級醫生發起最長聯合罷工 政府堅稱已合理加薪
印度長者人口2050年料翻倍 2046年數量超兒童
2023/10/02
印度長者人口2050年料翻倍 2046年數量超兒童
過半英企市中心外設辦公室 迎合混合工作模式潮流
2023/10/02
過半英企市中心外設辦公室 迎合混合工作模式潮流

你可能感興趣

英9月食品價格按月回落0.1% 為近兩年來首跌
今日 10:55
英9月食品價格按月回落0.1% 為近兩年來首跌
「薯條哥」曾考慮向特朗普付390億 換對方不參選總統
17:02 2023/10/02
「薯條哥」曾考慮向特朗普付390億 換對方不參選總統
英顧問與初級醫生發起最長聯合罷工 政府堅稱已合理加薪
16:00 2023/10/02
英顧問與初級醫生發起最長聯合罷工 政府堅稱已合理加薪
經濟 能源供應 石油 石油輸出國組織 沙特阿拉伯 通脹

下一篇文章

【俄烏戰爭】澤連斯基指與歐盟合作助勝利 俄24年國防開支逾8500億（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款