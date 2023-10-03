OPEC+秘書長料石油價格仍高 因能源需求增長

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）秘書長阿爾蓋斯（Haitham Al Ghais）周一（2日）接受英國廣播公司（BBC）專訪，指由於能源需求增長，他預料石油價格會維持在高位。

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沙特阿拉伯於7月起，將每日原油產量削減100萬桶以提高油價。

阿爾蓋斯向BBC表示，OPEC+預計石油需求每天增長約240萬桶，明年需求料繼續增長超過每日200萬桶。

當被問到油價倘升破每桶100美元，會否憂慮油價上升影響全球通脹時，阿爾蓋斯則敦促外界不要以短視方式看待事物。

國際能源總署（IEA）表示，沙特和俄羅斯兩個主要產油國和OPEC+成員國的減產決定，或會導致今年底出現嚴重供應短缺。

阿爾蓋斯則表示，減產為沙特和俄羅斯兩個主權國家自願作出的決定。他稱由於存在不確定性，減產為預防性或先發制人的決定。

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他憂慮石油業投資不足多於油價高企的問題。他指有部分人呼籲停止投資石油業，將導致未來油價波動及供應短缺。

阿爾蓋斯指，全球能源需求到2045年將較現時增長近25%，並需要各類能源，因此届時石油業需要近14萬億美元（約109.2萬億港元）的投資。

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責任編輯：鄭錦玲