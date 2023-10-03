▲ 【日圓走勢】日本政府續「出口術」圖遏日圓跌勢、日圓兌港元於5.2算徘徊 鈴木俊一：隨時準備採取應對措施

日圓於11個月低位徘徊，日本政府繼續以「出口術」圖遏抑日圓跌勢。日本財務大臣鈴木俊一表示，當局正密切關注外匯市場走勢，並隨時準備採取應對措施，並重申日圓匯率穩定波動很重要，因這反映經濟基本面。日圓兌每美元一度迫近150關，高見149.9，周二在亞洲時段略為回順至約149.85，每百日圓兌港元約5.205。

「我們將做好充分準備，隨時對匯率波動的迫切性作出回應。」

政府會因應日圓走勢的波動性去決定是否干預

鈴木俊一指，政府會因應日圓走勢的波動性，而非某一個水平，去決定是否需要作出干預。他續稱，弱日圓會推高進口成本，但俄烏戰爭、產油國減產，也是影響供應端通脹的因素。

日本新發行的十年期國債息率升至0.8%的十年高位，鈴木俊一指，長債息由市場決定，亦反映不同因素，而長債息升會推高借貸成本，政府正密切注意長息走勢及如何對家庭及企業構成影響。

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編輯：陳韻妍