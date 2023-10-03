▲ 【銀行免佣】恒生新推「免佣」股票投資服務 只限30歲或以下客戶

恒生銀行 （00011） 推出「SimplyStock」 免佣股票投資計劃，專為18至30歲的恒生年輕客戶而設。恒生銀行雖然稱服務為免佣，但用戶仍需支付30元月費，方可使用恒生 Mobile App、個人 e-Banking 或恒生「投資快」應用程式，每月買賣首港幣 30 萬元或等值交易額的港股、中國A股或美股，免股票佣金、免證券保管費及存入費。

恒生補充，若當月沒有股票買賣，用戶毋須支付任何月費。

恒生表示，已在旗下「投資快」應用程式內特設「SimplyStock」專頁，方便年輕客戶透過恒生 Digital Banking查閱當月的股票買賣交易額及免佣金 優惠情況，也會提供免費文章、個人化圖表分析，讓年輕客戶以較低成本投資的同時，也能更了解和把握市場趨勢。

恒生銀行投資及財富管理部主管連錦東表示，為加強服務年輕客戶，恒生早前已推出「SimplyFund」小額投資的簡易基金平台，於今年上半年的新增客戶人數較去年同期增加近 60%，最新推出「SimplyStock」免佣股票投資計劃，迎合年輕客戶於網上買賣股票的習慣，為他們增設簡易及低門檻的股票收費模式，鼓勵他們及早為未來做好財務策劃。

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編輯：麥德銘