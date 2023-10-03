【大行報告】新世界大削末期息80%減支出惟市場未受落、股價創20年低　券商紛削其評級及目標價

▲ 【大行報告】新世界大削末期息80%減支出惟市場未受落、股價創20年低

新世界發展 （00017） 將上一財年的末期息大減80%，加上去年下半年業績遜預期，在高息環境持續下，券商普遍憂慮新世界未來的利息支出及現金流，看淡新世界前景，並調低其評級及目標價，當中里昂更將新世界評級連降兩級至「沽售」。新世界股價周二曾跌8%，低見14.04元，創20年低；中午收報14.2元，跌6.8%。

瑞銀指，撇除投資物業重估價值及匯兌虧損，新世界去年純利下跌25%至9.34億元，大幅低於該行預期，若撇除來自新創建 （00659） 的利潤，新世界淨虧損約3億元。「面對末期息大減，加上淨負債比率再升，以及手頭現金減少，相信股價會有負面反應。」

瑞銀：新世界綜合淨負債比率升至83%

瑞銀稱，將永續債視作債務下，新世界綜合淨負債比率較去年底再升3個百分點至83%，而單計新世界的淨負債比率則為93%，任何資本化擴張或人民幣貶值都會再推高淨負債比率。截至6月底，新世界獨立的閒置資金料只有約110億元，若合約銷售疲弱，同時出售非核心資產速度放慢，資金流料仍偏緊，因新世界於2024財年仍有約150億元資本開支、約100億元的利息開支及60億元稅務開支。

不過，隨深圳K11 ECOAST及11 SKIES落成，預計新世界在2025財年資本開支會進一步減少，惟利率開支在高息環境下持續高企。瑞銀維持新世界「中性」評級，目標價20.4元。

里昂亦看淡新世界，指即使出售新創建股份可加強財政實力，但對未來盈利及股息仍有負面影響，因此調低目標價63%至10.96元，並將評級由「買入」降至「沽售」。

富瑞：新世界今明兩年每股派息料僅0.85元

高盛將新世界2024財年盈利大幅降低67%，2025財年盈利預測則升1%，同時將2024財年及2025財年每股派息分別調低64%及40%，並估計2026財年每股派息約1.2元。

摩根士丹利認為，新世界大減派息後，股息率降至5厘，低於其他發展商，而每股盈利下跌與匯兌損失及人民幣貶值有關。大摩指，新世界削減今年資本開支計劃及股息支出，將有助新世界降低槓桿，而回購債券亦有幫助，預期未來深圳K11及11 SKIES項目可增加零售租金收入。

富瑞表示，新世界去年基礎溢利按年下跌47%至12億元，淨預期，物業發展收入增加57%，但分部業績卻跌3%，主要由於利潤率大跌20個百分點至32%，同時市場推廣及銷售開支倍增，財務成本亦大增。富瑞將新世界2024至2025財年的每股派息削至0.85元，相當於現價股息率約6厘。

券商對新世界最新看法 券商 評級 目標價 瑞銀 中性 20.4元 大華繼顯 買入>持有 21.65元>16.03元 花旗 中性 20.2元>15.4元 富瑞 持有 15元>12元 里昂 買入>沽售 29.9元>10.96元

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編輯：陳韻妍