英9月食品價格按月回落0.1% 為近兩年來首跌

英國零售聯盟（British Retail Consortium，簡稱BRC）的數據顯示，英國9月零售食品價格按月回落0.1%，為過去近兩年來首次錄跌幅。

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BRC指奶製品、人造牛油、魚類、蔬菜減價，加上超市競爭劇烈，均促使食品價格較上個月下降0.1%。

報告指，此為食品價格自2021年7月以來首錄按月跌幅，反映食品價格通脹升幅已見頂。不過由於多項主食價格仍飆升，整體食品價格按年升幅仍達9.9%。

9月的超市自家品牌食品的價格，也較8月回落。

而平均食品價格上月的跌幅，有助將整體零售商品價格由8月的6.9%，進一步削減至6.2%，創下自去年9月以來的最低按年通脹率。

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英國官方數據顯示，食品和非酒精飲品通脹率於3月一度達到19.1%，是自1977年以來最高的年率。食品和非酒精飲品通脹率8月雖仍維持雙位數，不過近月已有所放緩，而食品價格仍有上升。

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責任編輯：鄭錦玲