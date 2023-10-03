特朗普現身紐約參與詐騙聆訊 遭控虛報資產騙過億美元

美國前總統特朗普（Donald Trump）周一（2日）現身紐約法院，親自出庭接受詐騙控罪聆訊。特甫普被指控涉嫌虛報財政獲利逾1億美元（約7.83億港元），但他直指案件是持續多時﹑針對自己的「史上最大型獵巫」。

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紐約檢察總長詹樂霞（Letitia James）指控待朗普，涉嫌在2011年至2021年間利用誤導財政文件，協助自已及旗下公司獲利超過1億美元，並幫助自身完成交易及獲得融資。

詹樂霞在控訴中亦提出，要求特朗普最少賠償2.5億美元，永久禁止他與兩名兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）及埃里克（Eric Trump）在紐約營運生意，以及5年內特朗普及旗下公司不得完成商業樓宇交易。

詹樂霞亦在庭外表明，想要展示訊息十分簡單，無論身家如何豐厚或自認擁有大權，沒有人可以凌駕於法律之上。

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周一抵達紐約法院的特朗普向在場大批記者炮轟今次案件，重申是針對自己而且持續多時的「史上最大型獵巫」行動，強調自己的財報「無與倫比」，斥責提告的詹樂霞有種族歧視及有政治動機，指案件被認定為差勁判決。

代表律師在庭上力撐特朗普在商界的成就，強調與特朗普合作的放貸人亦十分慶幸與其交易。律師指特朗普的財務報表只代表其商業帝國總體交易的小部分個案，重申當中沒有不法利潤，更無受害者。

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責任編輯：吳漢培