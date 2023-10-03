▲ 【大戶部署】瑞銀：對沖基金對股市看法轉中性 料未來兩周拋售總值200億至300億美元股份

路透引述瑞銀報告指，基於股市回落，使用演算法追蹤市場趨勢的對沖基金對股市的看法已由樂觀轉向中性，故此這些利用電腦進行股票交易的對沖基金，預計在未來兩周內開始拋售總值200億至300億美元的股份。

標普500指數於第三季回落3.6%

瑞銀指，對沖基金近期表現欠佳，將促使其拋售股票，預計會有多達300億美元的資金撤離股票市場，這或會加劇股市下跌，而這將是對沖基金自2022年11月以來首次淨沽出股票。

標普500指數於第三季回落3.6%，為今年來首次季度下跌，主因投資者擔心利率將於高位徘徊更長時間，同時油價上升增加通脹風險。

瑞銀稱，商品趨勢顧問（CTA）與選股對沖基金的不同之處在於CTA是追蹤股票走勢，而不是判斷其股價是否過高或過低。

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編輯：陳韻妍