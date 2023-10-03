不用置疑，運動對個人的身心健康有著正面的影響。不少研究證明，透過適量的運動能令身體製造不同的物質，如「安多酚」（Endorphin）可以改善情緒；「腦源性神經營養因子」（BDNF），可以刺激腦部活化，進而預防失智、憂鬱等問題，對我們的身體及精神健康有莫大的好處，對精神復元人士更為重要。

世界衛生組織（WHO）將「走路」定義為世界上最好的運動。專家也建議，健康成年人每天應進行走路鍛鍊，並視為一種規律性的終生運動。此外，在眾多運動中，遠足也是一個不錯的選擇，因它並不是一種很劇烈的活動，參加者可因應自己的能力去選取合適的路線和調節步伐，所以適合不同體能的人士參加。

香港有不少郊野公園，部份鄰近市區，交通十分便利，是遠足的好去處。若能經常到郊外遠足，漫步林蔭路上，鳥語花香，與大自然融為一體，既可呼吸新鮮空氣，欣賞美麗景色，又可紓緩日常的生活壓力，持續遠足更能改善心肺功能，促進身體健康，好處多不勝數。

扶康會的中途宿舍—悅群/悅智/悅行之家及精神健康綜合社區中心—康晴天地，都經常舉辦遠足活動，透過一起遠足，集體做運動，學習與他人相處。此外，服務使用者越過一個又一個山坡，成功挑戰自己，過程中亦慢慢建立自信。

對於精神復元人士而言，復元的路途好比遠足路徑，是起伏不定和充滿挑戰性的，每個人的起步點和目標都不盡相同，是十分獨特和個人的，復元路上沒有優劣之分，也不用與別人比較，最重要是好好努力，沿途欣賞美好的風光，只要堅持就能慢慢看見成果。

撰文：扶康會服務總監（社區精神健康服務）兼註冊社工宋賀梅女士



(特約)