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【港股市況】ATM跌2至3%、恒指跌500點又創今年低　恒大復牌曾升四成　新世界績後跌6%（不斷更新）

股市 10:23 2023/10/03

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港股市況不斷更新

港股十月首個交易日，大市假後低開逾200點。中國恒大 （03333） 復牌升逾9%，恒大物業 （06666） 升逾6%，ATM跌1%至2%，恒指假後低開263點，開報17546點，成交168億元。科指跌1.6%，報3858點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰ 【下一頁】

財經日誌︰

即市走勢︰

【10：23】3D MEDICINES （01244） 跌幅擴至近47%，破底低見7.26元，再觸發市調機制。

【10：17】宏海 （08020） 曾乾升27倍，高見0.4元，最新報0.188元，升逾12倍，成交僅47萬元。

【10：14】美團 （03690） 最新跌逾4%，低見109.6元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 分別跌逾2%。

【10：04】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，融創中國 （01918） 跌逾9%，遠洋 （03377） 跌逾6%。

【10：03】3D MEDICINES （01244） 跌逾三成，破底低見8.5元，觸發市調機制。

【10：00】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌3%，騰訊 （00700） 跌2%。

【09：59】盈富基金 （02800） 跌逾2%，低見17.92元，成交早段已達81.8億元。

【09：56】港股再創今年低，恒指早段低見17293點，科指跌近3%。

【09：54】中國碳中和發展 （01372） 執行董事及行政總裁陳歆瑋辭任，股價今早破底低見0.405元後，股價轉升16%，高見0.56元。

【09：50】凱基亞洲溫傑：料港股短線窄幅爭持　定存息高企削高息股吸引力

【09：49】恒大物業 （06666） 最新轉跌逾1%，低見0.57元，開市早段曾高見0.67元。

【09：47】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌逾4%，小鵬汽車 （09868） 逆市升0.2%，理想汽車 （02015） 跌逾2%。

【電動車】一文看清新能源車廠9月交付量　理想單月交付3.6萬續領跑「蔚小理」、比亞迪銷量增43%

【09：42】中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌近5%，中海油 （00883） 跌逾2%。

【09：40】滙豐 （00005） 跌2%，友邦 （01299） 逆市靠穩升0.2%。

【09：38】恒大 （03333） 最新反彈四成，高見0.455元，成交4300萬元。

【09：35】大市開市後，跌幅擴至500點。

【09：35】恒大 （03333） 升幅擴至31%，高見0.435元，恒大物業 （06666） 升逾6%，高見0.62元。

【09：32】港股開市後跌約400點，科指跌2.4%。

【09：30】新世界 （00017） 績後跌逾6%，早段低見14.22元。

【業績│新世界】新世界去年核心盈利升21%至110億元　末期息削八成至0.3元　無供股或配股計劃

【新世界17】新世界CFO：末期息大削80%屬一次性、要保留現金同實力　未來擬回購永續債

【09：25】濠賭股普遍向下，藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾15，永利 （01128） 逆市升1%，美高梅 （02282） 跌0.8%，新濠 （00200） 跌逾1%。

【十一黃金周】澳門9月賭收增4倍　中秋國慶3日訪客恢復至疫前87%　香港表現如何？

【09：21】中國恒大 （03333） 復牌升逾9%，恒大物業 （06666） 升逾6%，ATM跌1%至2%，恒指假後低開263點，開報17546點，成交168億元。科指跌1.6%，報3858點。

【09：13】渣打梁振輝：港股成交偏低短期或下試17000點關　石油股受惠減產看高一線

【09：13】期指開報17685點，跌204點。

【08：56】中證國際 （00943） 、諾發集團 （01360） 、中國金融國際 （00721） 、中證國際 （00943） 停牌。

【08：56】北方礦業 （00433） 今早復牌。

【08：49】中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 今早復牌。

【恒大危機】恒大、恒大物業申請周二復牌　恒大汽車未發公告

【08：49】恒指黑期跌約106點，報17631點。

【08：05】摩根資管許長泰：料港股短期膠著　高息舊經濟股支撐大市

【07：53】【芯片大戰】美國據報最快月初收緊對內地芯片出口限制

【07：45】【Morning精點】流言許家印因轉移資產被拉是否可信︳戴蒙：加息至7厘非不可能

【07：45】港股ADR收報17567點，跌242點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報61.14元，較港收市價低0.56元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報301.21元，較港收市價低4.99元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.73元，較港收市價低0.87元或1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國國會兩院先後通過為期45日的臨時撥款法案，避免聯邦政府停擺，惟聯儲局多位要員表態要繼續遏止通脹 ，美債息急升令股市受壓，道指早段曾挫287點，其後跌幅縮窄，道指跌74點，報33433點；標指升不足1點，報4288點；納指升88點，報13307點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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