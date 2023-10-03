【恒指夜期】北水繼續暫停　恒指夜期跌18點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股十月首個交易日曾跌近600點，再創今年低。大市假後低開263點，開市後跌幅隨即擴大，曾跌596點低見17212點。恒指跌478點，收報17331點，未有北水下成交仍達861億元，科指跌2.6%，報3817點。恒大 （03333） 復牌升28%，恒大物業 （06666） 高開倒跌3%，友邦 （01299） 逆市升0.9%，ATM跌近2%至4%，中港地產股向下，其中新世界 （00017） 績後跌5%。

恒指夜期跌18點，報17335點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 64.40 +0.9 +10 347 長江基建 36.65 -1.1 -1 11 東方海外 102.30 -2.1 -1 1 建行 4.24 -4.1 -31 2 阿里巴巴 83.10 -2.9 -40 21 美團 110.00 -4.0 -42 -

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大行報告︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【17：12】【旅遊社】縱橫遊擬易名飛道旅遊 袁振寧辭任主席、家族去年起大手減持

【16：40】【恒指季檢】恒指季檢將於11月17日宣布 12月4日生效

【16：10】恒大 （03333） 復牌升28%，恒大物業 （06666） 高開倒跌3%，友邦 （01299） 逆市升0.9%，ATM跌近2%至4%，中港地產股向下，其中新世界 （00017） 績後跌5%，恒指跌478點，收報17331點，未有北水下成交仍達861億元，科指跌2.6%，報3817點。

【16：00】恒指U盤前跌511點，報17298點。

【15：41】九毛九 （09922） 逆市向好，升0.4%高見10.72元。

【餐飲股】九毛九斥2200萬人幣購上海土地興建中央廚房 料未來3年資本開支約3億人幣

【15：13】港股尾市跌近500點，報17320點，跌489點，科指跌2.7%，報3816點。

【15：13】聯合能源 （00467） 跌幅擴至47%，破底低見0.6元，兩度觸發市調機制。

【15：09】新世界 （00017） 跌幅略收窄至半成，報14.38元，今早曾低見14.04元。

【15：00】聯合能源 （00467） 跌逾35%，低見0.72元。

【14：53】友邦 （01299） 最新升近1%，報64.45元，藍籌中表現最好，亦是為唯一錄得升幅的藍籌。

【14：23】招行 （03968） 跌5%，四大內銀跌逾2%至4%，交行 （03328） 亦跌逾4%。

【13：44】美圖 （01357） 逆市升0.9%，曾破頂高見3.59元。

【13：38】大市跌幅略收窄至約514點，報17295點，科指跌2.9%，報3806點。

【13：08】領展 （00823） 跌6%，破底低見36.05元。

【13：06】恒大 （03333） 午後初段升近22%，報0.39元，恒大物業 （06666） 跌逾1%，報0.58元。

【13：00】恒指午後初段跌567點，報17241點。科指跌3.1%，報3800點。

【12：22】【小米1810】小米電動車報將支援Apple CarPlay媒體系統 使用高通芯片

【12：00】恒生指數半日跌531點，報17278點，成交554億元。科指跌2.9%，報3807點。ATM跌逾2%至5%，恒大 （03333） 復牌逆市升逾15%，恒大物業 （06666） 轉跌逾1%。盈富基金 （02800） 跌近3%，成交100億元。中港地產股下跌，其中新世界 （00017） 績後挫逾6%。

【11：41】恒指中午收市前跌約532點，報17277點，科指跌2.9%，報3808點。

【11：30】基石藥業 （02616） 公布首席執行官兼執董楊建新擬約6個月內，在公開市場上收購公司的股份，總金額預期不超過500萬元，作中長期投資用途，且無意於增持股份後12個月內出售有關股份，惟股價照跌逾8%，破底低見1.66元。

【11：26】恒指跌近600點，報17218點，跌590點，科指跌3.2%，報3794點。美團 （03690） 跌近6%破底，阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近3%。

【11：18】友邦 （01299） 逆市靠穩升0.2%，已暫是表現最好藍籌，碧桂園服務 （06098） 跌8%，藍籌中最傷。

【10：58】大市維持逾500點跌幅，恒指最新跌559點，報17250點，科指跌3%，報3801點。

【10：46】恒地 （00012） 跌半成，新世界 （00016） 、長實 （01113） 跌逾3%，新世界 （00017） 跌逾7%，信置 （00083） 跌近2%。

【10：42】國壽 （02628） 跌近5%，平保 （02318） 跌逾5%，財險 （02328） 跌逾2%，太保 （02601） 跌逾4%。

【10：40】美團 （03690） 曾挫半成，破底低見108.8元。

【10：23】3D MEDICINES （01244） 跌幅擴至近47%，破底低見7.26元，再觸發市調機制。

【10：17】宏海 （08020） 曾乾升27倍，高見0.4元，最新報0.188元，升逾12倍，成交僅47萬元。

【10：14】美團 （03690） 最新跌逾4%，低見109.6元。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 分別跌逾2%。

【10：04】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾3%，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 跌逾5%，雅居樂 （03383） 跌逾4%，融創中國 （01918） 跌逾9%，遠洋 （03377） 跌逾6%。

【10：03】3D MEDICINES （01244） 跌逾三成，破底低見8.5元，觸發市調機制。

【10：00】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌3%，騰訊 （00700） 跌2%。

【09：59】盈富基金 （02800） 跌逾2%，低見17.92元，成交早段已達81.8億元。

【09：56】港股再創今年低，恒指早段低見17293點，科指跌近3%。

【09：54】中國碳中和發展 （01372） 執行董事及行政總裁陳歆瑋辭任，股價今早破底低見0.405元後，股價轉升16%，高見0.56元。

【09：50】凱基亞洲溫傑：料港股短線窄幅爭持 定存息高企削高息股吸引力

【09：49】恒大物業 （06666） 最新轉跌逾1%，低見0.57元，開市早段曾高見0.67元。

【09：47】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 跌逾4%，小鵬汽車 （09868） 逆市升0.2%，理想汽車 （02015） 跌逾2%。

【電動車】一文看清新能源車廠9月交付量 理想單月交付3.6萬續領跑「蔚小理」、比亞迪銷量增43%

【09：42】中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌近5%，中海油 （00883） 跌逾2%。

【09：40】滙豐 （00005） 跌2%，友邦 （01299） 逆市靠穩升0.2%。

【09：38】恒大 （03333） 最新反彈四成，高見0.455元，成交4300萬元。

【09：35】大市開市後，跌幅擴至500點。

【09：35】恒大 （03333） 升幅擴至31%，高見0.435元，恒大物業 （06666） 升逾6%，高見0.62元。

【09：32】港股開市後跌約400點，科指跌2.4%。

【09：30】新世界 （00017） 績後跌逾6%，早段低見14.22元。

【業績│新世界】新世界去年核心盈利升21%至110億元 末期息削八成至0.3元 無供股或配股計劃

【新世界17】新世界CFO：末期息大削80%屬一次性、要保留現金同實力 未來擬回購永續債

【09：25】濠賭股普遍向下，藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾15，永利 （01128） 逆市升1%，美高梅 （02282） 跌0.8%，新濠 （00200） 跌逾1%。

【十一黃金周】澳門9月賭收增4倍 中秋國慶3日訪客恢復至疫前87% 香港表現如何？

【09：21】中國恒大 （03333） 復牌升逾9%，恒大物業 （06666） 升逾6%，ATM跌1%至2%，恒指假後低開263點，開報17546點，成交168億元。科指跌1.6%，報3858點。

【09：13】渣打梁振輝：港股成交偏低短期或下試17000點關 石油股受惠減產看高一線

【09：13】期指開報17685點，跌204點。

【08：56】中證國際 （00943） 、諾發集團 （01360） 、中國金融國際 （00721） 、中證國際 （00943） 停牌。

【08：56】北方礦業 （00433） 今早復牌。

【08：49】中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 今早復牌。

【恒大危機】恒大、恒大物業申請周二復牌 恒大汽車未發公告

【08：49】恒指黑期跌約106點，報17631點。

【08：05】摩根資管許長泰：料港股短期膠著 高息舊經濟股支撐大市

【07：53】【芯片大戰】美國據報最快月初收緊對內地芯片出口限制

【07：45】【Morning精點】流言許家印因轉移資產被拉是否可信︳戴蒙：加息至7厘非不可能

【07：45】港股ADR收報17567點，跌242點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報61.14元，較港收市價低0.56元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報301.21元，較港收市價低4.99元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.73元，較港收市價低0.87元或1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國國會兩院先後通過為期45日的臨時撥款法案，避免聯邦政府停擺，惟聯儲局多位要員表態要繼續遏止通脹 ，美債息急升令股市受壓，道指早段曾挫287點，其後跌幅縮窄，道指跌74點，報33433點；標指升不足1點，報4288點；納指升88點，報13307點。

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責任編輯︰梁浩碩