【券商點睇】國內運力供應超疫情前 東方航空經營大幅減虧

首創證券指出，伴隨「五一」、端午、暑運出行旺季，需求側出行恢復，東方航空（00670）經營大幅減虧。上半年客運收入按年增長226.5%，佔公司航空運輸收入的94.59%；旅客運輸周轉量按年增長188.5%。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

其中，國內航綫旅客運輸周轉量增長164.7%，收入上升216.4%，佔客運收入的85.7%；國際航綫旅客運輸周轉量按年增1,008.8%，收入上升258.81%，佔客運收入的11.9%；地區航綫旅客運輸周轉量按年增長934.3%，收入增長974.3%，佔客運收入的2.4%。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

報告稱，供給側運力提升，上半年東航可用座公里按年升143.9%，恢復至2019年的78.3%。其中，國內可用座公里上升122.9%，恢復至2019年的108.9%；國際可用座公里上升714.9%，恢復至2019年的22.9%；地區可用座公里上升712.5%，恢復至2019年同期的62.92%。該行維持公司「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：利淡因素未解除 假期前勿太進取

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛