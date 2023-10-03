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【券商點睇】國內運力供應超疫情前 東方航空經營大幅減虧

股樓投資 11:33 2023/10/03

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首創證券指出，伴隨「五一」、端午、暑運出行旺季，需求側出行恢復，東方航空（00670）經營大幅減虧。上半年客運收入按年增長226.5%，佔公司航空運輸收入的94.59%；旅客運輸周轉量按年增長188.5%。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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其中，國內航綫旅客運輸周轉量增長164.7%，收入上升216.4%，佔客運收入的85.7%；國際航綫旅客運輸周轉量按年增1,008.8%，收入上升258.81%，佔客運收入的11.9%；地區航綫旅客運輸周轉量按年增長934.3%，收入增長974.3%，佔客運收入的2.4%。

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報告稱，供給側運力提升，上半年東航可用座公里按年升143.9%，恢復至2019年的78.3%。其中，國內可用座公里上升122.9%，恢復至2019年的108.9%；國際可用座公里上升714.9%，恢復至2019年的22.9%；地區可用座公里上升712.5%，恢復至2019年同期的62.92%。該行維持公司「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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中國東方航空股份（00670） 買入 港股 中國
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