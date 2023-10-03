【券商點睇】多元化布局穩步增長 金力永磁成長空間廣闊

國金證券指出，金力永磁（06680）為全球新能源和節能環保領域高性能釹鐵硼材料的領先供應商，上半年公司收入按年增3.8%，但純利減少28.2%，主要因上年同期公司發行H股取得募集資金結滙實現滙兌收益1.3億元（人民幣，下同），若撇除該滙兌收益影響，今年上半年盈利呈平穩發展狀態。

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基於新能源車、風電、節能家電與電梯、機器人等領域對釹鐵硼需求持續增長，該行預計2025年全球高性能釹鐵硼需求超過20萬噸，3年複合年增長率為20.5%。上半年受需求下滑影響，氧化鐠釹價格由年初到今跌幅超過30%，7月以來企穩回升，預計短期內價格以震盪為主。

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該行認為，中國稀土永磁產量佔全球超過90%，高端產品資金門檻、技術壁壘高，龍頭企業積極擴產，集中度將進一步提升。2023至2025年公司歸母純利預測分別為7.69億元、10.38億元和12.63億元，現價對應市盈率為29倍、22倍和18倍。考慮到公司下游結構優化成長空間廣闊，首次覆蓋給予「增持」評級。

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責任編輯：林衛