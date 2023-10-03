【券商點睇】多平台發展潛力值關注 東方甄選繼續完善供應鏈

海通國際表示，東方甄選（01797）的直播電商業務騰飛，流量轉化率效率持續。據蟬媽媽，下半年度公司所有直播間累計GMV達45億元（人民幣，下同），其中東方甄選主號累計GMV約為32.41億元。

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7月26日，公司臨時決定開啟APP直播，並推出3天APP全場自營品85折活動，於7月26至29日累計銷售額破1.1億元，用戶黏性強、忠誠度高。該行認為，相比抖音平台，APP能為消費者提供更加靈活、更有東方甄選特色的服務，有望提升核心消費者的黏性、提升複購率。

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報告又稱，8月公司主號自營品平均佔比達38%。截至5月31日的六個月內，東方甄選主號自營品累計GMV達9.47億元，自營品日均GMV為506萬元，平均自營佔比為28.9%。6至8月自營品日均GMV分別為429萬元、174萬元及333萬元，期內的自營品佔30%、16.1%和38.4%，受7月東方甄選APP開播影響自營品GMV及佔比略有下降，但在8月已重回增長態勢。海通國際認為，公司優選供應鏈打造自營產品，強大渠道和優質產品結合，實現自營品業務的逐漸壯大，給予目標價48.4港元，評級為「優於大市」。

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責任編輯：林衛