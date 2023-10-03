【理財個案】家庭月入9萬每月盈餘達5萬 「50頭」夫婦如何兩年後退休？

打工仔勞碌大半生，都希望可以盡快退休享受人生。今次《你財策劃師》的主角，是從事金融業前綫管理工作的Sydney。今年52歲的他，跟51歲的太太沒有子女，計劃未來兩年內便會退休。由於不用照顧孩子及家人，夫婦二人需要不多，想了解是否能夠退休後可以維持每月4至5萬元被動收入。

雖然Sydney從事金融業工作，尤其是和投資顧問有關，但他個人對於風險偏向於保守，所以目前的組合只有極少數是屬於進取資產，港股及基金只佔扣除自住物業後的資產值的9.4%，加上MPF也只有22.8%，相反定期存款卻有50.3%。

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在這年加息的環境下，Sydney說他做過的銀行定存息率有3.5厘至5厘不等，但考慮到定存利息並非長綫向上及加息周期對利息收益的變化會影響長期退休入息，所以他只利用定存息率3.5厘來估算將來來自定存的收益，亦相信不會長期有這息率。

應申請安老按揭？

Sydney作為一個理財專家，他已為自己的財富組合做了推算。在假設現有不同資產的收益息率下，他估計退休時每月應該能夠穩穩陣陣地獲得4萬元收入，這和他所期望的相差不大。但他又考慮到兩夫婦沒有孩子，也沒有需要留資產給任何人，所以亦在想如何能夠將手上資金及資產充分運用。Sydney問我是否應該申請安老按揭。



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他曾經向銀行查詢，以目前物業價值推算，每月將會獲得收益介乎1.2萬元至2.3萬元之間，收益年期為10年至終身，所以加上已有的資產組合收益，他認為未來退休生活的財務需要應該沒有問題。不過，有時身在其中反而不能客觀分析，所以Sydney笑說市場上不少KOL都說逆按揭「值得做」，而他始終不知道是真是假，所以亦想聽我的意見。

其中令他相信要申請逆按揭的原因，是因為在樓價高時申請便能夠鎖定價格及收益，不用擔心將來樓市下調時令到收益減少。另外的好處是能夠繼續住在他喜歡的單位內；他從理財角度看相信透過安老按揭能夠令到資金彈性增加，因為獲得保證收益之後，其他資產便不用承擔過多風險來增加收入，以應付生活需要，整體上令他面對的現金流及投資風險減少。這三方面都是Sydney相信安老按揭能夠做到的效果，但是否如此他便向我求證。

除此之外，他也有想過55歲時申請安老按揭，到60歲時申請政府年金，所以亦同時問我是否值得購買年金。正如我一向的態度，理財要由需要及目標帶動，產品只是其次，所以開始時我不針對產品，先運用現金流向Sydney解釋他的需要。



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我假設Sydney現在便退休，如果他手上擁有1,500萬元用作製造生活費的資產，而這筆資產能夠回報提供4厘回報，而他兩夫婦的生活費每年按通脹增加3%。在這情況下，如果他們每月支出現值4萬元元，Sydney到88歲時，即是36年後，這筆資金便會全部用盡。假設每月生活費增加至5萬元，在他80歲時便會用盡這筆資產，所以支出增加25%，可供退休後使用的資金的時間便減少了約8年。

如果他還會申請安老按揭的話，在退休期間便能夠額外增加一筆定期收入，讓這1,500萬元退休資產能夠提供更長的收入期。在這推算下，及一般預期壽命來說，Sydney應該每月獲取4萬元收入是很合理地能夠做到，至於5萬元便需要更多的檢討及規劃，但可行性亦不低。如果Sydney決定不會保留任何資產給其他人，他反而不用申請終身收益的安老按揭，考慮以10年或15年的選項更好，這樣便能夠增加每月收入。



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原因是安老按揭是抵押貸款，愈早獲得資金面對將來的利息支出將會愈高，但Sydney不打算到最後將物業保存下來，所以不是一個問題。雖然計算上可行性很大，但Sydney亦擔心在他現有的資產中，包括MPF及儲蓄保險類產品，而這兩類資產不能夠在60歲或之前動用，並非可以開始退休便能提取收益。

我安慰Sydney，雖然有部分資產並不能夠在未來兩年開始退休時便能提取收益，但亦不用擔心，原因是他目前擁有的流動資金非常充裕，可以讓其他資產保留在更後的時候才動用亦沒有問題，尤其是擁有的儲蓄保險隨着時間資本增值更理想，所以亦應該在稍後時間才動用。根據以上分析，Sydney的退休理財目標是運用擁有資金及資產製造4%收益，便能夠達到需要。

對資產作分析配置

然後我再為他每種資產作出分析。Sydney預計派息股票可以有5厘收益，但我認為以今日的投資環境來說，股息率應預計更高。因為未來有機會發生兩個情況，第一，經濟比現在更差，所以股票派息下跌，股價亦低殘，未必會沽售套現，這是Sydney需要承擔的風險，所以組合中需要有和股票表現相關性較低的資產來製造收益。

另一方面，假如將來股票市場表現理想，到時收益率會因股價上升而下降，但亦因為股價向上所以可以透過獲利套現製造收入或是因整體價值升，而就算收益率下降亦能夠達到滿意的實際金額。而現有最大比例的資產是銀行定存，這筆金額Sydney假設年回報能做到3.5厘。以退休30多年來計算，除非回到數10年前的高息環境，否則未來估計存款利息都只會返回較低水平。現時應該不會回到零息年代，但相信亦不能夠回到以往的高息年代，所以以收益計定存未必能夠長綫滿足4%的目標。因此Sydney都認同不能夠保存過多現金。



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所以我根據他的退休時間表，假設明年便開始退休，而他需要申請政府年金的話，便要準備未來由53歲到60歲期間7年的生活費。如果他維持每月5萬元生活費，一年便需要60萬元，未考慮通脹的情況下，7年便需要420萬元，因此他可以保存7年的生活費金額的存款，除了首年生活費保留作活期存款外，其餘可以透過定期存款，短期儲蓄保險或高評級債券獲取較理想收益，應付未來通脹導致支出增加的問題。

而餘下的440萬元可以進行中、長期投資安排，例如可以配置在混合資產基金或儲蓄保險，未來便可以逐步按需要提取用作生活費或購買年金，製造保證收益。

這只是可考慮選項，多些選擇權，到時才需要決定是否放在年金或其他市場產品。說到這裏，Sydney的退休現金流需要已經處理好，我們便轉變話題到傳承。

雖然他們沒有子女，但Sydney亦有子姪，所以都在想是否應該為他們做點事，留一筆資產給他們。Sydney認為不應該將物業留給後人，特別是會多過一個受益人的情況，因為資產價值變化難測，本來是希望透過遺產令家人生活更好，卻要擔心遺產可能是導致家人不和或爭拗的來源。因此比較理想的安排方法之一便是為希望分配資產的後人每人安排一份人壽保險。

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【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

現時Sydney年齡仍然可以購買人壽保險，只要為他關心的子姪安排不同保障額的人壽保單，便能夠達到他期望的目標，而保單價值會隨時間而增加，令效果更理想。而且做了這個安排之後，其他資金及資產都能夠盡情運用，毋須擔心要留給任何人的煩惱。除了應付現金流以外，退休時亦需要確保支出不會失了預算，其中一類最容易失預算的支出便是醫藥費，可能要治療或意外導致做手術的支出是難以估計的，我建議Sydney及太太需要趁目前身體健康安排一個全面保障的醫療計劃。

這份醫療計劃的目標持有期，是由開始退休到百年歸老，為了確保保單能夠持續生效，必須要定期繳交保費，而這方面可以透過持有可派發收益資產來應付每年保費支出，可以選擇的工具很多，包括派息型保單及派息基金等。醫療保險保費必然會按年齡而增加，所以資產派發收益的金額應該是介乎初期及後期預算保費之間，未用的收益需要保存增值，應付未來的保險保費。

檢視目前物業是否適合作為未來30年退休安老之所；配置目前資金及資產務求達到平均每年4%收益；為了令子姪未來生活有保障盡早安排大額人壽保險：盡早安排擁有全面保障醫療保險計劃。我跟Sydney說，只要這四項事情都做好做對，他其實任何時間都能夠退休。

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師（CFP®）、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

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責任編輯：陳詠妍