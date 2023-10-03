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中銀航空租賃向國泰航空 收購及回租9架空巴飛機

股樓投資 01:27 2023/10/03

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中銀航空租賃(02588)宣布，與國泰航空（00293）訂立協議，據此，公司同意向國泰航空購買9架空中巴士A321neo飛機，並將飛機回租予航空公司。9架空中巴士A321neo飛機計劃於2026年至2027年交付。截至今年6月，擁有、管理或已訂購652架飛機。

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交易前數日，國泰航空曾宣布行使購買權，以購買最多32架空中巴士 A321-200neo 型或 A320-200neo 型飛機。飛機基本價格約為 46.6 億美元（折合約為港幣 363.4 億元），飛機料於2029年底前付運。國泰當時指，交易部分資金擬通過售後回租安排提供，並預期買入的空中巴士飛機將擴充公司及香港快運機隊的可運載量。該等飛機將主要服務中國內地 及亞洲太平洋其他地區的航點。

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撰文 : 李尚毅

中銀航空租賃（02588） 港股

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