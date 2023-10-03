凱基亞洲溫傑：料港股短線窄幅爭持　定存息高企削高息股吸引力

北水正值中秋國慶長假期暫停，要到下周一（9日）才恢復，但港股上周五（9月29日）在欠缺北水下，突反彈超過400點，被視為重拾升浪的前奏，然而凱基亞洲投資策略部主管溫傑直言當日只屬「死貓彈」，料欠缺好消息支持下，指數將繼續在17500點至18500點窄幅爭持。

溫傑解釋，上周五買賣兩閒，全日成交不足700億元，加上恒指9月累積一定跌幅，故資金趁低吸納實屬正常，故認為只時「死貓彈」，在內地經濟憂慮和房地產問題困擾大市，本周要有大幅反彈難度甚高。除非黃金周假期期間有強大利好消息，否則指數將繼續在17500點至18500點窄幅區間爭持。

雖然現時正值金九銀十傳統消費旺季，但他指出，內地第二季經濟包括消費在內均未如理想，料今年金九銀十也會失色。市況欠佳時，優質股也會受拖累，故即使消費股累跌不少，惟欠上升勢頭，僅下跌空間不多的啤酒股可考慮低吸。

他又建議，投資者若希望撈底，增長型的科技股繼續會是首選，若取向較保守的投資者則可選擇高息股，但現時銀行定存息率不低，令高息股吸引力相對減少。

相關文章：

【分析】渣打梁振輝：港股成交偏低短期或下試17000點關 石油股受惠減產看高一線

【分析】摩根資管許長泰：料港股短期膠著 高息舊經濟股支撐大市

編輯：葉志偉