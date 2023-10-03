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【美股焦點】微軟CEO上庭斥Google壟斷案論點虛假：蘋果利用微軟抬價　官提問：蘋果為何要轉投低質Bing？

股市 01:08 2023/10/03

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【美股焦點】微軟CEO出庭指證　稱Google壟斷搜尋市場

美國司法部起訴Alphabet（美：GOOG）旗下Google涉嫌壟斷搜尋市場案，微軟（美：MSFT）行政總裁Satya Nadella出庭作供。綜合外電報道，Nadella庭上反駁Google聲稱用戶很容易在手機或電腦更改預設搜尋引擎的論點是「虛假（bogus）」。他又指，微軟曾試圖說服蘋果（美：AAPL）把微軟自家搜尋引擎Bing作為旗下設備的預設搜尋引擎，但遭拒絕，並指蘋果利用微軟抬高從Google所收到價錢，反問：「如果沒有競爭對手，Google還會向蘋果付費嗎？」

另一方面，Nadella作供時指，Google可以利用搜尋引擎帶來的巨額利潤，與出版商簽署獨家內容權利，以維持搜尋引擎人工智能領先地位。

Nadella形容Google的壟斷情況：

你早上起床，然後刷牙，然後在Google上搜索。目前若要更改預設搜尋引擎，在 Windows 上是最簡單的，在智能手機上是最困難。

法官反問Nadella：蘋果為何要轉用低質Bing

美國司法部指控Google每年向電訊服務營運商、蘋果公司（美：AAPL）在内的手機製造商支付100億美元，確保Google搜尋成為其設備的預設搜尋引擎，不法地維持其壟斷地位，而Google搜尋領域影響力令其在廣告市場地位超然，從而提高利潤。Google目前在搜尋市場的市占率約為90%。

法官Amit Mehta按Google另一論點向Nadella提問，鑑於微軟Bing質素較低，蘋果為何會轉向Bing。Nedella則指，Bing工程師若可取得來自Apple智能電話用戶海量的查詢，自然有能力收窄服務質素差距。

Nadella又指，微軟已在搜尋引擎業務投資逾1000億美元，即使微軟市佔率低，但仍視為這是可以作出貢獻的軟件領域。

不單Nadella在Google壟斷案作供，微軟另一高層副總裁Jonathan Tinter上周四（9月28日）亦有為案件作證。他指出，即使微軟提出比Google更優厚的條件，蘋果及其他智能手機製造商都拒絕將微軟Bing設為其手機的預設搜尋引擎。

事實上，以往市場曾傳出微軟曾向蘋果提議出售Bing，但未有成真。

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