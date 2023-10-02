【摩通CEO】戴蒙：加息至7厘非不可能　憂慮兩大陰霾

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）上月曾指全球市場未準備好美國職儲局加息至7厘的極端情景，他最新接受彭博社訪問時表示，並非預測美國一定加息至7厘，只是這並非不可能的事情，所以需要準備好，並指摩通既能應對2厘息率，也能處理7厘息率的處境。

戴蒙評論美國經濟時指，當前美國經濟狀況尚可，消費者依然願意花錢，而市場健康狀況依然良好，信貸質素未有明顯惡化，但他憂慮面前有兩大陰霾：1）美國財政預算是戰後以來最高，美國從未試過量化緊縮，不知道這是否會有重大衝擊；2）目前所有關於人口和綠色轉型的長期指標，都指向通脹。他續稱：

我們可能軟著陸，也可能硬著陸；最糟糕的結果將是滯脹。

對於人工智能發展，戴蒙預計，所有應用程式和數據庫都會使用到，而摩通已投入數千人手發展相關領域，如果人工智能將取代部分職能，將會重新調配人手。

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編輯：麥德銘