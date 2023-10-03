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渣打梁振輝：港股成交偏低短期或下試17000點關　石油股受惠減產看高一線

股市 09:00 2023/10/03

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內地9月份製造業PMI升至50.2，重返擴張區間。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝認為，恒指相對強弱指標（RSI）已貼近超賣水平，如有更多數據向好，則可以成為股市反彈的催化劑，惟市場此刻對黃金周假期未算樂觀，加上近期成交平均僅約800億元，大市短綫仍有機會再下試低位，約17000點水平。

市場對黃金周前景未算樂觀

他指出，內地縱使推出不少政策刺激措施，但不夠大刀闊斧，難以拉動市場信心，相信金九銀十對於內地房地產市場，未必能帶來衝擊，反而是市場擔心個別企業經營和財政狀況，而且市場此刻對黃金周假期前景未算樂觀。

港股上周五（9月29日）反彈超過400點，但當日成交僅677億元。梁振輝認為，港股近期成交平均僅800億元，若要重拾升軌，成交金額需要重上1000億元以上，才能帶動市況。

股份方面，美國息口持續在高位一段時間已成定局，令高息股有其吸引之處，但提醒投資者，要選擇往績長期派發高息的股份，認為能源類股份受惠近期油價上升，減產因素將繼續支持股價走勢，前景會較中資電訊股更佳。

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編輯：葉志偉

港股 投資策略 梁振輝 中資電訊股 恒生指數 香港 美國
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