摩根資管許長泰：料港股短期膠著　高息舊經濟股支撐大市

內地上月有一系列政策出台，但股市卻未得到提振，恒指9月跌超過3%，摩通資管亞太區首席市場策略師許長泰投資者需要更多時間，觀察刺激措施作用，料黃金周後公布的經濟數據，可反映復甦步伐是否開始加快。但相信短期比較膠著，料港股會在區間上落，高低波幅約2000點。

高息股周期影響相對較少

雖然大市9月下跌，但以石油及通訊股為首的防守類股份表現優異，上月表現最佳的4隻藍籌股分別為中國神華 （01088） 、中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中國聯通 （00762） ，升幅介乎.8%至11.2%。以上4隻股份周息率均有6厘以上，中國神華息率更接近11厘。

許長泰認為，近期中港投資者均偏好高息股，加上舊經濟股受經濟周期影響相對較少，而且多屬國企股份，金融風險不高，有一定程度防守性的行業，如消費、餐飲，甚至體育用品，均可以繼續關注。

對於科技股前景，他坦言電商等平台經濟企業過去一段時間的監管改革已告一段落，行業情況變得穩定，在成本控制理想下，盈利能力不俗，隨著不明朗因素減少，消費市道有提振，投資前景不差，預期平台經濟類股份及舊經濟股將支撐大市。

憂慮聯儲局犯政策錯誤

美國上月雖然跳過加息，但聯儲局點陣圖仍預期年內或再加息一次，他指，美國投資者開始憂慮聯儲局會犯上政策錯誤，因當局經濟有能力抵禦高息環境長時間，然而現時當地房地產、建築和樓市成交均顯著放緩，高息環境開始影響企業投資，加上美國汽車業罷工行動未完，聯邦政府的停擺風險仍然存在，均是聯儲局未有特別關注的地方。

他認為當局過去在通脹上升時太遲出手加息，現時經濟降溫，反而錯失停止加息的時機，有機會影響美國市場，甚至拖累中港市場表現。

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編輯：葉志偉