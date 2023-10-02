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【外圍一周前瞻】本周聚焦美國非農數據　料失業率回落至3.7%

股市 22:31 2023/10/02

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美國政府新一屆財政預算案臨時撥款法案，終在限期前最後一刻通過，令聯邦政府避過停擺危機。惟由於法案僅提供45天短期撥款，及分配救災資金，市場坦言現時只是把停擺大限推遲，在下一次11月17日限期前，勢必再掀波動。

聯邦政府未有陷入停擺，令經濟數據本周可以如期公布，當中9月非農數據料會成為市場焦點，料非農新增職位為16.5萬個，較8月18.7萬有所回落，然而，市場預期9月失業率會由8月3.8%，輕微回落至3.7%，若預測屬實，則經濟能夠「軟着陸」的機會則再邁進一步。

本周亦會公布JOLTS職位空缺及ADP就業變動等多項就業數據。此外，多位聯儲局官員，包括梅斯特、博斯蒂克、鮑曼、古爾斯比、戴利及沃勒亦會在公開場合發表講話。

本周外圍經濟數據
日期項目預測前值
10月2日9月ISM製造業指數47.947.6
10月3日8月JOLTS職位空缺883萬882.7萬
10月4日上周MBA貸款申請指數--1.30%
9月ADP就業變動15萬17.7萬
9月標普全球美國服務業PMI50.250.2
9月ISM服務指數53.554.5
8月工廠訂單0.4%-2.1%
8月耐用品訂單終值0.2%0.2%
10月5日9月Challenger裁員人數（按年）-266.9%
貿易收支（8月）-604億美元-650億美元
首次申請失業救濟金人數21萬20.4萬
連續申請失業救濟金人數167萬167萬
10月6日9月非農新增職位16.5萬18.7萬
9月失業率3.7%3.8%
9月平均時薪（按年）4.3%4.3%
10月7日8月消費信貸117億美元103.99億美元

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編輯：葉志偉

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