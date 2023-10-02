【外圍一周前瞻】本周聚焦美國非農數據　料失業率回落至3.7%

美國政府新一屆財政預算案臨時撥款法案，終在限期前最後一刻通過，令聯邦政府避過停擺危機。惟由於法案僅提供45天短期撥款，及分配救災資金，市場坦言現時只是把停擺大限推遲，在下一次11月17日限期前，勢必再掀波動。

聯邦政府未有陷入停擺，令經濟數據本周可以如期公布，當中9月非農數據料會成為市場焦點，料非農新增職位為16.5萬個，較8月18.7萬有所回落，然而，市場預期9月失業率會由8月3.8%，輕微回落至3.7%，若預測屬實，則經濟能夠「軟着陸」的機會則再邁進一步。

本周亦會公布JOLTS職位空缺及ADP就業變動等多項就業數據。此外，多位聯儲局官員，包括梅斯特、博斯蒂克、鮑曼、古爾斯比、戴利及沃勒亦會在公開場合發表講話。

本周外圍經濟數據 日期 項目 預測 前值 10月2日 9月ISM製造業指數 47.9 47.6 10月3日 8月JOLTS職位空缺 883萬 882.7萬 10月4日 上周MBA貸款申請指數 - -1.30% 9月ADP就業變動 15萬 17.7萬 9月標普全球美國服務業PMI 50.2 50.2 9月ISM服務指數 53.5 54.5 8月工廠訂單 0.4% -2.1% 8月耐用品訂單終值 0.2% 0.2% 10月5日 9月Challenger裁員人數（按年） - 266.9% 貿易收支（8月） -604億美元 -650億美元 首次申請失業救濟金人數 21萬 20.4萬 連續申請失業救濟金人數 167萬 167萬 10月6日 9月非農新增職位 16.5萬 18.7萬 9月失業率 3.7% 3.8% 9月平均時薪（按年） 4.3% 4.3% 10月7日 8月消費信貸 117億美元 103.99億美元

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編輯：葉志偉