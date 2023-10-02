hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【外圍一周前瞻】本周聚焦美國非農數據 料失業率回落至3.7%
股市 22:31 2023/10/02
美國政府新一屆財政預算案臨時撥款法案，終在限期前最後一刻通過，令聯邦政府避過停擺危機。惟由於法案僅提供45天短期撥款，及分配救災資金，市場坦言現時只是把停擺大限推遲，在下一次11月17日限期前，勢必再掀波動。
聯邦政府未有陷入停擺，令經濟數據本周可以如期公布，當中9月非農數據料會成為市場焦點，料非農新增職位為16.5萬個，較8月18.7萬有所回落，然而，市場預期9月失業率會由8月3.8%，輕微回落至3.7%，若預測屬實，則經濟能夠「軟着陸」的機會則再邁進一步。
本周亦會公布JOLTS職位空缺及ADP就業變動等多項就業數據。此外，多位聯儲局官員，包括梅斯特、博斯蒂克、鮑曼、古爾斯比、戴利及沃勒亦會在公開場合發表講話。
|本周外圍經濟數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|10月2日
|9月ISM製造業指數
|47.9
|47.6
|10月3日
|8月JOLTS職位空缺
|883萬
|882.7萬
|10月4日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|-1.30%
|9月ADP就業變動
|15萬
|17.7萬
|9月標普全球美國服務業PMI
|50.2
|50.2
|9月ISM服務指數
|53.5
|54.5
|8月工廠訂單
|0.4%
|-2.1%
|8月耐用品訂單終值
|0.2%
|0.2%
|10月5日
|9月Challenger裁員人數（按年）
|-
|266.9%
|貿易收支（8月）
|-604億美元
|-650億美元
|首次申請失業救濟金人數
|21萬
|20.4萬
|連續申請失業救濟金人數
|167萬
|167萬
|10月6日
|9月非農新增職位
|16.5萬
|18.7萬
|9月失業率
|3.7%
|3.8%
|9月平均時薪（按年）
|4.3%
|4.3%
|10月7日
|8月消費信貸
|117億美元
|103.99億美元
相關文章：
【TSLA】Tesla微跌0.4% 第三季交付量43.5萬輛、遜預期
編輯：葉志偉
看文章 ・ 賺取 ET Points