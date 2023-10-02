【TSLA】Tesla跌逾2%　第三季交付量43.5萬輛、遜預期

▲ Tesla第三季交付量43.5萬輛、遜預期

Tesla（美：TSLA）公布，第三季交付量43.51萬輛，遜於市場預期的46.16萬，按年增加27%，按季卻跌6.7%。Tesla維持全年180萬的交付目標。Tesla解釋，交付量按季下降是由於工廠升級的計劃停機造成。Tesla公布第三季交付和產量數據後，盤前一度跌超過4%。正式開市後，Tesla最新跌2.55%，報243.79美元。

Tesla型號 第三季生產量（輛） 按年變幅 第三季交付量（輛） 按年變幅 Model S/X 13,688 -31% 15,985 -14% Model 3/Y 416,800 +20% 419,074 +29% 總數 430,488 ＋18% 435,059 +27%

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記者：伍鍵文