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【TSLA】Tesla微跌0.4%　第三季交付量43.5萬輛、遜預期

股市 22:21 2023/10/02

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Tesla第三季交付量43.5萬輛、遜預期

Tesla（美：TSLA）公布，第三季交付量43.51萬輛，遜於市場預期的46.16萬，按年增加27%，按季卻跌6.7%。Tesla維持全年180萬的交付目標。Tesla解釋，交付量按季下降是由於工廠升級的計劃停機造成。Tesla公布第三季交付和產量數據後，盤前一度跌超過4%。Tesla開市曾跌超過2%，其後跌幅顯著收窄，最新微跌0.4%，報249.225美元。

Tesla型號第三季生產量（輛）按年變幅第三季交付量（輛）按年變幅
Model S/X13,688-31%15,985-14%
Model 3/Y416,800+20%419,074+29%
總數430,488＋18%435,059+27%

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