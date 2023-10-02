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【TSLA】Tesla微跌0.4% 第三季交付量43.5萬輛、遜預期
股市 22:21 2023/10/02
Tesla（美：TSLA）公布，第三季交付量43.51萬輛，遜於市場預期的46.16萬，按年增加27%，按季卻跌6.7%。Tesla維持全年180萬的交付目標。Tesla解釋，交付量按季下降是由於工廠升級的計劃停機造成。Tesla公布第三季交付和產量數據後，盤前一度跌超過4%。Tesla開市曾跌超過2%，其後跌幅顯著收窄，最新微跌0.4%，報249.225美元。
|Tesla型號
|第三季生產量（輛）
|按年變幅
|第三季交付量（輛）
|按年變幅
|Model S/X
|13,688
|-31%
|15,985
|-14%
|Model 3/Y
|416,800
|+20%
|419,074
|+29%
|總數
|430,488
|＋18%
|435,059
|+27%
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記者：伍鍵文
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