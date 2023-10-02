【包凡調查】華興資本繼續停牌　聯合創辦人謝屹璟任代理首席執行官

華興資本 （01911） 今年2月指與主席兼董事長包凡失去聯繫，包凡其後被指正配合內地有關機構調查。集團最新公布，委任執行董事兼聯合創始人謝屹璟為公司代理首席執行官，周一（2日）生效。同時發公告指更新復牌進度事項，指會盡快公布去年底業績，股份繼續停牌。

股份4月停牌至今

公司指，自今年2月起，謝屹璟一直在本公司執行委員會中發揮領導作用，負責集團的日常管理與運營，認為任命謝謝屹璟將優化執行委員會的決策流程及提高集團業務運營的效率。 並指謝屹璟目前於公司控股股東、由包凡最終控制的CR Partners Ltd.有少數權益，除此以外，他與公司任何董事、高管、主要股東或控股股東並無關係。

華興資本今年4月起暫停買賣，公司另發公告指，聯交所為公司制定了3項復牌指引，包括 （i） 公佈所有根據上市規則的要求應公佈而未公佈的財務業績，並處理任何審計修改； （ii） 證明公司已遵守上市規則第13.24條的規定；及 （iii） 公佈所有重大消息，以便本公司的股東及其他投資者評估本公司的狀況。

未達成復牌指引將繼續停牌

公司指，核數師在（i）能夠聯繫到本公司主席、執行董事、行政總裁及控股股東包凡，並向其了解公司今年2月16日及26日公告披露的事項；並且（ii）完成上述事項可能引發的額外審計程序前，將無法完成的審計工作及簽發核數師報告。

集團指，集團的業務及運營維持正常，並一直在積極地考慮其他替代方案以儘快刊發截至去年12月31日止年度的經審計財務報表，並且已經就確定該方案取得重要進展。將在計劃最終確定並獲得批准後適時作出進一步公告。股份將繼續停牌。

華興資本 （01911） 董事會主席包凡自從2月以來就被中國反腐機構採取了「留置」措施扣留，據內地官媒《經濟觀察報》最新報道指，包凡的留置期從5月7日起延長三個月，具體辦案機構包括中央紀委國際合作局等。華興資本股票自4月起停牌至今。

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編輯：葉志偉