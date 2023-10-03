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【恒大危機】中國恒大復牌曾逆市彈逾42%　恒大物業無升跌　恒大汽車︰待刊發內幕消息公告

股市 10:38 2023/10/03

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【恒大危機】中國恒大復牌逆市急彈　恒大汽車︰待刊發內幕消息公告

中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 今日（10月3日）早上復牌。中國恒大復牌逆市高開9.4%後愈升愈有，曾升逾42%，高見0.455元，成交8720萬元，恒大物業曾升6.8%，高見0.67元，現時無升跌，成交1590萬元。

恒大系內三家上市公司上周四（9月28日）開市前宣布停牌，其後公司公告主要股東許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施，恒大最新表示，除了許家印被採取強制措施外，沒有其他需要公布的內幕消息。

恒大汽車 （00708） 於上周四與同系股份一同停牌，於今早發通告表示應公司要求股份於9月28日短暫停止買賣，有待公司刊發一份有關內幕消息的公告。

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編輯：伍鍵文

中國恒大（03333） 港股 美股 恒大物業（06666） 許家印 停牌 恒大汽車（00708）
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