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【新股IPO】極兔速遞通過上市聆訊　上半年轉錄經調整EBITDA盈利、舵手曾任職OPPO逾15年

新股IPO 20:02 2023/10/02

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【新股IPO】極兔速遞通過上市聆訊　上半年收入再增18%、首錄經調整EBITDA盈利

東南亞第一大快遞公司極兔速遞（J&T Express）6月遞表上市，最新公布已通過聯交所上市聆訊，極兔速遞當時傳出目標集資額為5億至10億美元，暫未知最新市況對其招股和集資目標的影響。極兔速遞同時上載聆訊後資料集，顯示公司2023年上半年收入按年增長18%至40.3億美元，並轉錄非國際財務報告準則（non-IFRS）經調整EBITDA 3917萬美元，而去年同期為EBITDA虧損1.39億美元，主要由於東南亞業務持續錄得EBITDA盈利和中國業務虧損明顯收窄。

以non-IFRS經調整業績計，極兔速遞上半年再蝕2.64億美元，按年收窄37%。從2020年至2023年上半年的紀錄期，極兔速遞近3個半財務年度，累計虧損34億美元。

極兔速遞今年上半年收入中，來自中國的收入按年增12%至22億美元，續為收入貢獻最高地區，來自東南亞的收入則增6%至12.5億美元。

以極兔速遞文件資料，公司2022年在東南亞包裹市場佔有率為22.5%，在中國市場佔有率為10.9%。

極兔速遞以「同股不同權」架構申請上市，由曾任職OPPO逾15年的48歲創辦人李傑持有「1股10票」的A類股份。

極兔速遞的聯席保薦人包括摩根士丹利、美銀證券和中金公司。

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編輯：麥德銘

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