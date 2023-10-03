【店舖盜竊】英國零售商聯署　要求政府對零售竊盜加強執法

88家英國零售企業，包括TESCO、Sainsbury's 和瑪莎百貨，日前向英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）聯署，要求對不斷上升的零售犯罪率採取行動。坊間預計，犯罪率上升將成為英國大選前的重要政治議題。

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英國零售協會（BRC）的2023年犯罪調查顯示，2021/22年針對零售工人的暴力和虐待事件，與疫情前相比幾乎增加了一倍，達到每天867宗。報告指情況正日益轉差，BRC另一項調查發現就發現，英國10個主要城市的入店行竊平均上升了27%。儘管英國零售商在預防犯罪方面的支出超過7億英鎊（約66.6億港元），但零售竊盜規模仍達9.53億英鎊（約90.7億港元）。

英國零售商聯署要求政府對零售竊盜採取行動，概述了零售業對政府的兩項要求：一是希望英國政府將襲擊或虐待零售從業員的行為定為嚴重罪行，並對犯罪者判處更嚴厲的刑罰；二是希望英國各地的警察更重視零售犯罪，要求警方記錄所有零售犯罪事件並分配更多資源應對。

44%零售商批警方反應差

聯署信提及，警方向零售商戶表示缺乏有關這些犯罪行為的數據，這意味著他們無法了解問題的性質或規模。報道指英國警方未能對零售商報告的73%嚴重零售犯罪作出反應，而BRC年度犯罪調查更有44%的零售商，將英國警方對零售犯罪的反應評為「差」或「非常差」。

雜貨連鎖店Co-op董事總經理Matt Hood表示，單在2023年上半年，竊賊已為該公司帶來3,300萬英鎊（約3.14億港元）的損失。針對Co-op的入店行竊和反社會行為同比猛增 35%，今年前6個月就有超過17.5萬宗事件，即每天近1,000宗。Matt Hood表示商店行竊正成為英國社區的一個主要問題，並且是有組織性的盜竊大量物品，他對警方缺乏針對竊賊的行動感到沮喪。

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責任編輯：李智賢

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