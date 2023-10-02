【十一國慶】信和：中秋及國慶帶旺商場人流及生意額按年升20% 指定信用卡於旗下商場消費繼續有獎賞

過去三日中秋國慶長周末假期，信和集團旗下商場推出一連串活動如「全城為亞運打氣」、奧海城「英超睇波派對」、荃新天地「中秋市集啤一啤」及屯門市廣場「Beauty World 激賞祭」等，帶動集團商場人流及生意額按年升20%。

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信和集團資產管理董事蔡碧林指出， 受惠於闊別 5 年的國慶煙花匯演，遊客區尖東美食里國慶當晚多間餐廳出現爆滿情況，商戶 Boticario Bar and Grill 餐廳團隊更表示早於一個星期已收到 90%預訂煙花觀賞座位，長周末假期生意比平日高 20%。

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蔡碧林透露，為迎接國內旅客，信和集團商場特意聯同中國工商銀行推出信用卡簽賬獨家優惠「亞運全城賞」，顧客於場內憑指定信用卡消費滿指定金額，即有機會獲 取高達 HK$300 的 S 現金券。至於屯門市廣場亦推出「旅客最高消費賞」，活動期間於屯門市廣場累積同日最高消費之首 3 名旅客可獲贈 APPLE iPhone 14 256GB 智能手機 1 部，而最高消 費之第 4 至 8 名旅客可獲贈 Maxcare 動能頸背墊復刻版 1 部。

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此外，信和集團亦特意與 AlipayHK 合作，將跨商場獎賞計劃 S⁺REWARDS 加入 AlipayHK 積分獎賞，用戶於 AlipayHK 內 S⁺ REWARDS 小程式註冊或綁定帳戶，即可領取港幣 10 元信和集團現金券。

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