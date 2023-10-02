▲ 【吉利175】吉利汽車9月銷量按年增31%、近4個月最佳 新能源車佔多少？

吉利汽車 （00175） 公布，9月汽車總銷量按年增31%至170,472輛，以按年增幅計，為近4個月最佳表現。吉利汽車上月銷售的汽車之中，53,692輛屬於純電動或插電式混動的新能源車，佔整體銷量約31.5%，當中統電動車單月銷量按年增9%至3.3萬輛，插電式混動汽車銷量按年增1.3倍至2.1萬輛。

以首9個月計，吉利汽車年內汽車銷量按年增17%至115.53萬輛，最新完成全年165萬輛銷售目標的70%。

按品牌劃分，「吉利」主品牌9月單月銷量按年增31%至13.30萬輛。非全資持有品牌方面，極氪銷量按年增46%至1.21萬輛，領克銷量增35%至2.19萬輛，而睿藍銷量就跌23%至3,517輛。

除上述銷量外，吉利汽車持有49.9%的寶騰9月銷量按年跌17%至1.29萬輛，首9個月累計銷量11.97萬輛，按年增13%。

吉利汽車9月出口按年增28%至2.76萬輛，年內總出口量則增37%至19.40萬輛。

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編輯：麥德銘