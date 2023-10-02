【職場熱話】50歲IT男原本月薪6萬和有2000萬資產 投資失利兼失業四個月後仍不甘做藍領

初踏職場的年輕人通常更具衝勁和熱情，許多僱主因而偏好聘請年輕員工而非中年人。有網民在網上討論區發文，指自己從事資訊科技（IT）業，以前月薪有6萬，現時50歲而且失業四個月，年輕時雖有積蓄，但因近年投資失利輸了很多。迷我留主對於前途感到焦慮，但又未能接受要做藍領工作，因而詢問網民意見。 網民意見紛紜，有人認同以樓主的年齡很難找工作，也建議他什麼工作都要做，亦要調整心態重新出發。

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不小網民都認為年齡是最大障礙，很難再留在IT業，「50歲說大又不算大，年輕又不是年輕，但很多公司都寧願請20歲多的人，貪他們夠活力夠創意」、「50歲要考慮轉行賣勞力」、「一到57歲，面試後99%也沒有回音」、「40歲的IT人也還會考慮請，但50歲就難了」、「IT行業日新月異，要追上時代就要不斷提升自己，不然很快給那些年輕人追過」、「高層職位的空缺少，至於中低層職位，公司寧願請年輕人，如想以長工形式留在本行，看來挺難。」

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網民亦指是「中年危機，要平常心，等下吧」、「最重要是拋開之前的身份地位，重新出發」、「中年失業的專業人士很常見，你到50歲才失業已經很厲害了」、「50歲很難做年輕行業了，除非自己創業」、「只做一個行業雖然是做到專精，不過一但做幾十年被人解僱，做其他工作多適應不了出，相反每個行業做過的人，接觸更多人，適應能令也更強，也不怕被人炒」，亦有網民感嘆「香港不缺乏人材，缺的是三十歲以下，工資又要低的人材。」

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不少網民都建議樓主做著兼職，「年紀越大，機會就愈少，工資少也要做著，騎牛找馬」、「侍應也要先做著，起碼有工作，個人也不會這麼『灰』，而且又有工資，一直騎牛找馬吧」、「我年紀大過你，曾失業在家呆超過一年，最終找到份中層工作，工資少了一半有多，但不用出差，可以多了時間陪家人，就當是賺了。」

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網民也建議樓主轉行，「改變和廣大工作範圍可以找到的」、「雖然『人生不如意事十常八九』很老套，但人越大越要看開一點，考慮轉行，或可以去應徵做賣電腦的人，不是年輕的銷售員才有吸引力人，其實百貨應百客，因為電腦幾千至幾萬的東西不算便宜，年紀大的銷售員反而給人一種穩重的信任感」，又有網民建議做政府工，「五十歲入職還有15年做。」

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不過也有網民理解「落差很大，確實不容易接受」、「不如以自由身身份、自雇形式留在本行，好過轉做粗勞工作，錢又不多，又被人輕視」、「很多公司需要找人編寫公司網頁，不如試試自己接項目來做。」

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