【職場熱話】港男呻做客戶服務員無私人時間想轉行 網民：非精英學歷就只剩些「豬頭骨」工選擇

客戶服務員的工作是解決客人的疑難，但遇上一些無理取鬧的人時，仍需時刻保持專業和內心的態度。有網民在網上討論區發文，指自己學歷有Top up degree，現時在做信用卡的客戶服務員，月薪約有1.8至2萬，由於公司要輪班，而且工作時間令人完全失去私人生活，所以想轉行銀行業，便詢問網民意見。網民對此持不同觀點，認為學歷很影響找工作，建議他考慮銀行銷售員或公務員，也有網民不看好樓主進修。

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有網民認為前途與學歷有關，「得Top up degree，真的沒什麼工可以做」、「非精英學歷，除非做銷售員，不然也只剩些『豬頭骨』工選擇」、也有網民指「銀行業是M型社會，如果不是精英根本浪費時間，你這種背景硬是要做銀行，去做銷售員跑數是唯一出路。」網民亦提醒「銷售員需要為人極主動、很有信心和有魄力，你要想清楚對自己有沒有信心，不然會『兩頭不到岸』。」

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有網民建議樓主考公務員，但亦有人指公務員也不易做，「海關很辛苦，連續通宵很多天是常態」、「入境部門的話，以入門級來說，算舒服和前景較好，不過考要趁年輕，很少見28歲以上的人成功入職，不過一樣要輪班，而且紅日和長假期都別想放假」、「官職不是那麼容易考，位置很少但競爭大，有一定英文程度亦是基本」、「政府的助理文書主任就入職工資低，不過派到好部門，長遠而言就是舒服，但沒有前景和升職慢，還有很多紀律部隊的人，一到中年便轉過去，因為很多年紀大了，便受不了紀律部隊的輪班工作。」

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網民都不看好樓主考試，表示「讀書這條路明顯不適合你，你硬該走相關的路，其實吃力不討好，而且花這麼多年去做一樣你不擅長又未必喜歡的事，你是不是想要逃避什麼問題」，又指「認真做銷售員吧，你暫時沒有資格說理想，純賺錢做目標算了吧。」

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