【澳元走勢】嚴選第4季亮點貨幣 花旗最睇好澳元

▲ 末季專家多睇好美元，但花旗獨薦澳元。

美息未見頂，聯儲局主席鮑威爾放風年內仍有一次加息機會，令美滙指數高企在106水平，不少滙市中人推介美元為第4季最具升值潛力的貨幣，華僑銀行更料美滙指數或衝上111。不過，花旗卻力排眾議，末季最睇好澳元，主因是憧憬內地經濟漸改善等，料3個月內澳元重上0.65。

花旗料澳元3個月內重上0.65

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第4季最看好澳元，因中國貿易惡化的情況似乎正在放緩，而澳洲的貿易條件亦開始轉趨穩定，這將支撐澳元。再者，澳洲央行較溫和的貨幣政策設定，更有可能推動澳洲經濟出現軟著陸，或利好澳元。料澳元於3個月內、未來半年及1年皆報0.65。

本來期望日本退市，日圓有望由跌轉升，曾在第3季睇好日圓的星展及華僑銀行等眾多滙市達人，難免睇錯市皆一地眼鏡，皆因美元獨強，累非美貨幣捱沽，美日息差拉闊累日圓屢試新低，直逼150。

及至末季，星展及華僑銀行名家則力薦美元為亮點貨幣。

星展銀行 （香港） 環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，在眾多貨幣當中，相對看好美元；美滙指數可能上試3月份高位105.9左右的水平，下方支持位為102103；今年底目標價為107。

華僑銀行香港經濟師姜靜認為，隨着主要央行接近加息周期的尾聲，預計在第四季驅動匯市的宏觀因素從「利差」轉至「增長差」，即在全球緊縮的影響下，經濟愈展現韌性的國家，其貨幣亦將有更大的向上空間或支撐力度，遂看好美元，主因有4：

（1）經濟勝預期：早前歐央行及英倫銀行均下調經濟增長預測，惟儲局卻上調今明兩年的GDP預測，把今年GDP增長預期由1%大幅調升至2.1%，明年由1.1%調高至1.5%，凸顯對美國經濟軟着陸的信心。再者，9月歐元區和英國PMI數據疲弱，深陷收縮區域；美國雖有走軟跡象，但仍高於歐洲，服務業PMI更在50的分水嶺上方水平，美國數據相對強勁將利好美元。

（2）息差優勢：目前美元仍維持顯著的收益率優勢，利率將在更長時間內保持高位，交易員大幅削減對明年減息的押注；疊加最近能源價格上漲，帶來利率進一步向上的風險。9月27日美債收益率創十多年新高，例如10年期創16年新高，30年期刷新超過12年高位，國債收益率飆升對美元形成强力支撐。

（3）淡倉盤驟縮：美國期貨市場數據顯示，截至9月19日，美元的空頭倉位大規模消減，頭寸從看跌急轉為睇好，揸好倉合約由6,071份增至15,634份，亦預示美元下一波的升浪。

（4）避險功能：華府仍有可能停擺，以及內地及全球增長動力減弱，避險資金刺激美元仍有一定的上漲空間。

姜靜估計，美元支撐位暫時在105.2，若能突破阻力位107.2水平，年内可能挑戰111的高位。但須留意，當市場的注意力轉為明年減息，美元的拐點就會到來。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪