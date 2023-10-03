【夜繽紛】中秋國慶3天共12億元生意　食肆：夜市選址差難帶人流幫助業界

一連三日的周末中秋及國慶假期，街上人頭湧湧，但並非所有食肆也受惠。餐飲業代表黃家和表示，三天假期可為業界帶來近12億元生意，認為夜市措施能回復港人晚上外出消費的習慣，認為政府有催谷經濟是好事。但有食肆直言國慶煙花封路措施導致分店只有一成食客，亦有食肆指整體跌三成生意，夜繽紛亦無助為食肆零售帶來人流。

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自從通關後旅客逐漸增加，同時有不少香人選擇外遊及北上消費，內地旅客消費未能完全抵消外流的港人消費力。市民鄺先生表示三天連假有留港消費，由於有多個家人生日便一次過慶祝。生日蛋糕、兩天的晚飯和飲茶消費等，加起來接近5,000元。一家三口的李小姐只是花了約300元外出吃米線，雖有去維園觀賞花燈，但只花幾十元吃雪糕，消費比較審慎。另一市民林先生則去了灣仔夜市，但花費很少，只花了數十元吃小食，坦言「場地太細、人太多」，未必會再去。

飲食業界：三天長假帶來12億元營業額

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，三天長假期預計可為飲食業帶來約12億元的營業額，已接近疫前水平。他指長假期大量港人外遊，但亦有數十萬內地旅客訪港，雖然消費力較以前弱，但仍有助抵消消費力外流的影響。他指夜繽紛措施讓不少之前不願外出的市民願意消費，但業界擔心難以持續，希望政府能保持更新商戶或加入更多新元素，來延長夜市的效果。

問及夜市會否吸走晚市堂食的生意，黃家和表示兩者的目標顧客不一樣：「如果食客只是為了填飽肚子，那夜市的確會影響食肆生意，但始終食肆有服務享受，跟夜市不一樣，各有各做其實影響不太大。」他認為夜經濟措施有助回復港人在晚上消費的習慣，認為政府有催谷經濟是好事。

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食肆滾得棧行政總裁梁志偉表示，剛過去的中秋國慶三天連假，多家門市的生意不似預期，平均只有七成生意：「整體成績都很差，比預期中差很多。尖沙咀分店還因為在封路範圍而只有一成生意。就算是周五的中秋節正日也只有平常的四成生意。再加上9月很多黑雨颱風都在周五六的尖峰日子，整個9月的生意都差。」

泰國菜館小曼谷老闆詹漢光亦表示，中秋國慶的生意不太理想，比去年中秋的生意跌了三成：「去年雖然仍未解封，但已經開放不少堂食措施，所以去年中秋的生意非常好。今年明顯已經回落。」他指大部分旺區分店的生意也一般，人是很多但生意不多，直言是「旺丁不旺財」。

食肆：夜市選址差難帶人流幫助業界

對於政府舉辦大型活動，詹漢光表示對食肆是好事，但夜繽紛的選址或無助改善商戶人流。他指在明星姜濤生日當天為銅鑼灣帶來極多人流，並為他的食肆帶來2至3萬元的額外生意，認為有活動製造人流對食肆有很大幫助：「但是夜繽紛的選址就太過遠離鬧市核心，根本無法帶來人流。」

他以灣仔海傍為例，人們坐車去會展站就去到海傍消費，吃完逛完就回到地鐵站離開，完全沒有去到灣仔、銅鑼灣等核心地區：「十個有九個都是吃完就坐車走，根本沒有為我們帶來人流。我支持政府搞旺夜市，但選址沒有考慮到能否幫到我們。我不怕他們開在旁邊，但如果不集中在有人流的地方就沒有意義。」

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本報記者：李智賢

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