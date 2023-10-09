【打風消息｜小犬】天文台預告改發紅雨、3號風球　港股下午可復市？　港鐵加密班次至繁忙時段水平（不斷更新）

▲ 【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬襲港，天文台發出8號東北烈風或暴風信號，並於上午4時正發出黑色暴雨警告信號。天文台最新預告，上午10時30分改發紅色暴雨警告信號，取代黑色暴雨警告信號，以及在上午11時40分改發三號強風信號。若如天文台最新預告，港股可望下午2時復市。天文台指，小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。

港鐵巴士將於3號信號發出後逐步恢復服務

港鐵表示，天文台已公布稍後將改發3號強風信號，港鐵列車及輕鐵班次會逐步加密至平日繁忙時段水平，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於3號信號發出後，逐步恢復服務。市區預辦登機服務的截止時間，維持由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。至於高速鐵路香港段將會維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

醫院管理局表示，截至今晨2時，共23名市民，分別為13男10女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

政府宣布，周一所有日校（上午校、下午校及全日制學校），包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心將會停課一天。

小犬襲港各類社會服務安排 港鐵 港鐵列車及輕鐵班次會逐步加密至平日繁忙時段水平。

港鐵巴士將於3號信號發出後逐步恢復服務；

高鐵（香港段）維持正常服務。 九巴及龍運 九巴及龍運日間路線暫停服務，直至另行通知。

九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P和S64X由頭班車起將會維持有限度服務。 城巴 大部分日間路線因天氣及路面情況仍需暫停服務。城巴會密切留意天氣及路面情況，評估恢復巴士服務，並盡早公布安排。

城巴B7及S1號線，已於頭班車起恢復有限度服務，維持每30分鐘一班車 教育局 所有日間學校停課。

小犬襲港天氣消息即時更新

【10：05】天文台會於上午10時30分改發紅色暴雨警告信號，取代黑色暴雨警告信號。

【05：45】天文台表示，會在上午11時40分改發3號強風信號。

【04：00】天文台發出黑色暴雨警告信號。

【01：55】天文台發出紅色暴雨警告信號。

【10月8日星期日消息】

【23：50】天文台改發8號東北烈風或暴風信號

【22：45】天文台預告，晚上11時50分改發8號烈風或暴風信號，而且至少維持至明早11時。

【22：30】本港正吹烈風至暴風程度北至東北風，漸轉吹偏東風，初時風勢逐漸增強。過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時89、75及72公里，最高陣風分別超過每小時101、98及99公里。

【20：30】天文台在下午8時25分發出黃色暴雨警告信號。

【19：20】颱風小犬的眼壁正逐漸靠近珠江口一帶，受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

【18：50】過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時103、94及64公里，最高陣風分別超過每小時132、106及94公里。

【16：30】如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時92、89及55公里，最高陣風分別超過每小時118、105及75公里。

【12：40】天文台發出八號東北烈風或暴風信號，並預計其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【07：45】中午12時40分改發八號烈風或暴風信號

【04：45】天文台預計，中午12時至下午2時之間改發八號烈風或暴風信號。

【10月7日星期六消息】

【21：45】三號信號會至少維持至10月8日中午，下午可能改發更高熱帶氣旋警告信號。

【21：00】 天文台將小犬強度再降至「颱風」

【13：45】天文台指，小犬的移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號信號會至少維持至10月8日早上6時。

【04：45】天文台料三號信號將於日內大部分時間維持，將於周日日間在香港以南150公里內掠過。

【02：00】天文台將小犬強度再升至「強颱風」

【10月6日星期五消息】

【17：40】天文台發出三號強風信號。

【16：45】前天文台台長林超英在社交媒體發帖，提醒市民切勿放鬆對小犬的戒備。他表示，小犬過了台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，千萬不要給眼前的安靜欺騙。

【09：00】港股交易未受小犬影響

【10月5日星期四消息】

15：00 小犬降為「颱風」強度

【10月4日星期三消息】

【21：40】 天文台發出一號戒備信號，小犬以「強颱風」強度進入香港800公里範圍。

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天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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