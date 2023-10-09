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【打風消息｜小犬】天文台改發8號風球、至少維持至11時　周一所有日校停課　港股無早市（不斷更新）

股市 00:14 2023/10/09

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【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬襲港，天文台11時50分改發8號東北烈風或暴風信號，本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上，在午夜12時，颱風小犬集結在香港天文台之西南偏南約70公里，即在北緯21.7度，東經113.9度附近，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口西部一帶。

天文台指，8號烈風或暴風信號會至少維持至明早（10月9日）11時，天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風，風力可能間中達烈風程度。

預料明日本港仍有狂風大驟雨。市民請留意天文台最新的天氣消息。

政府宣布，周一所有日校（上午校、下午校及全日制學校），包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心將會停課一天。

天文台指，天氣雷達顯示小犬的雨帶延伸至其中心以東約200公里，預料會在今晚至明早持續影響珠江口一帶，並為該區帶來狂風。

小犬襲港各類社會服務安排

港鐵
  • 9號風球下，港鐵已即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。列車暫停服務的露天路段包括機場快綫、迪士尼綫全綫、東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站、荃灣綫荃灣站至荔景站、觀塘綫彩虹站至調景嶺站、港島綫杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站，以及屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站。
  • 至於地底路段，則維持有限度服務直至晚上收車。荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫維持15分鐘一班車。
  • 港鐵巴士已暫停服務；
  • 高鐵（香港段）維持正常服務。
九巴及龍運
  • 日間路線將於下午3時開出尾班車後，暫停服務。
  • 九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P和S64X將會維持有限度服務。
城巴
  • 所有日間路線於下午2時40分起陸續暫停服務。
  • B3X、B5、 B7 （只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線於日間提供有限度服務。
教育局
  • 所有學校周日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全情況下，安排學生返家。

小犬襲港天氣消息即時更新

【10月8日星期日消息】

【23：50】天文台改發8號東北烈風或暴風信號

【22：45】天文台預告，晚上11時50分改發8號烈風或暴風信號，而且至少維持至明早11時

【22：30】本港正吹烈風至暴風程度北至東北風，漸轉吹偏東風，初時風勢逐漸增強。過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時89、75及72公里，最高陣風分別超過每小時101、98及99公里。

【20：30】天文台在下午8時25分發出黃色暴雨警告信號。

【19：20】颱風小犬的眼壁正逐漸靠近珠江口一帶，受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

【18：50】過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時103、94及64公里，最高陣風分別超過每小時132、106及94公里。

【16：30】如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時92、89及55公里，最高陣風分別超過每小時118、105及75公里。

【12：40】天文台發出八號東北烈風或暴風信號，並預計其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【07：45】中午12時40分改發八號烈風或暴風信號

【04：45】天文台預計，中午12時至下午2時之間改發八號烈風或暴風信號。

【10月7日星期六消息】

【21：45】三號信號會至少維持至10月8日中午，下午可能改發更高熱帶氣旋警告信號

【21：00】 天文台將小犬強度再降至「颱風」

【13：45】天文台指，小犬的移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號信號會至少維持至10月8日早上6時。

【04：45】天文台料三號信號將於日內大部分時間維持，將於周日日間在香港以南150公里內掠過。

【02：00】天文台將小犬強度再升至「強颱風」

【10月6日星期五消息】

【17：40】天文台發出三號強風信號。

【16：45】前天文台台長林超英在社交媒體發帖，提醒市民切勿放鬆對小犬的戒備。他表示，小犬過了台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，千萬不要給眼前的安靜欺騙。

【09：00】港股交易未受小犬影響

【10月5日星期四消息】

15：00 小犬降為「颱風」強度 

【10月4日星期三消息】

【21：40】 天文台發出一號戒備信號，小犬以「強颱風」強度進入香港800公里範圍。

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天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

港府加快推進打風不停市 據報指示工作組數周內提交可行計畫，可見【下一頁】

港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港每6宗數碼交易　就有1宗可能是騙案？比例成世界最高？

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港股 颱風 天文台
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