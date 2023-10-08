【打風消息｜小犬】天文台掛8號風球、晚上風力或增強　九巴城巴3點前收車、港鐵維持正常（不斷更新）

▲ 【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬襲港，8號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台周日早上已預告，會於周日（8日）下午12時40分改發8號烈風或暴風信號。天文台中午12時45分表示，8號風球代表香港平均風速每小時63公里或以上。在下午1時，颱風小犬集結在香港天文台之東南偏南約90公里，按照現時預測路徑，小犬會在今晚最接近本港，在香港天文台以南約70公里左右掠過。香港會逐漸由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風。

天文台續指，若小犬維持現時強度，其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，該區風力可能會再進一步增強。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。

小犬襲港各類社會服務安排 港鐵 列車及輕鐵將維持正常服務；

港鐵巴士現時亦維持正常服務，將於八號信號發出3小時後暫停服務；

高鐵（香港段）將在改發八號警告信號後維持正常。 九巴及龍運 日間路線將於下午3時開出尾班車後，暫停服務。

九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P和S64X將會維持有限度服務。 城巴 所有日間路線於下午2時40分起陸續暫停服務。

B3X、B5、 B7 （只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線於日間提供有限度服務。 教育局 所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全情況下，安排學生返家。

小犬襲港天氣消息即時更新

【10月8日星期日消息】

【12：40】天文台發出八號東北烈風或暴風信號，並預計其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【07：45】中午12時40分改發八號烈風或暴風信號

【04：45】天文台預計，中午12時至下午2時之間改發八號烈風或暴風信號。

【10月7日星期六消息】

【21：45】三號信號會至少維持至10月8日中午，下午可能改發更高熱帶氣旋警告信號。

【21：00】 天文台將小犬強度再降至「颱風」

【13：45】天文台指，小犬的移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號信號會至少維持至10月8日早上6時。

【04：45】天文台料三號信號將於日內大部分時間維持，將於周日日間在香港以南150公里內掠過。

【02：00】天文台將小犬強度再升至「強颱風」

【10月6日星期五消息】

【17：40】天文台發出三號強風信號。

【16：45】前天文台台長林超英在社交媒體發帖，提醒市民切勿放鬆對小犬的戒備。他表示，小犬過了台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，千萬不要給眼前的安靜欺騙。

【09：00】港股交易未受小犬影響

【10月5日星期四消息】

15：00 小犬降為「颱風」強度

【10月4日星期三消息】

【21：40】 天文台發出一號戒備信號，小犬以「強颱風」強度進入香港800公里範圍。

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天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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