【打風消息｜小犬】天文台已取消所有熱帶氣旋警告　黃色暴雨警告生效　港鐵加密班次至繁忙時段水平（不斷更新）

▲ 【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬襲港，天文台已在下午4時20分取消所有風球。天文台指，小犬相關的狂風驟雨及雷暴正影響廣東沿岸，本港雨勢有時頗大，海面仍有湧浪，市民應遠離岸邊，停止所有水上活動。天文台在下午2時30分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

港鐵巴士將於3號信號發出後逐步恢復服務

港鐵表示，天文台已公布稍後將改發3號強風信號，港鐵列車及輕鐵班次會逐步加密至平日繁忙時段水平，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於3號信號發出後，逐步恢復服務。市區預辦登機服務的截止時間，維持由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。至於高速鐵路香港段將會維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

政府宣布，周一所有日校（上午校、下午校及全日制學校），包括中學、小學、特殊學校、幼稚園和幼稚園暨幼兒中心將會停課一天。

小犬襲港各類社會服務安排 港鐵 港鐵列車及輕鐵班次會逐步加密至平日繁忙時段水平。

港鐵巴士將於3號信號發出後逐步恢復服務；

高鐵（香港段）維持正常服務。 九巴及龍運 九巴及龍運日間路線上午11時40分起，陸續恢復服務

部分路線今日暫停服務，包括14D彩虹特別班、31A、78B、86S、261P及288B 城巴 大部分日間路線上午11時起，陸續恢復服務

暫停服務路線：6， 6X， 63， 66， 73， 260， 973， R5， R8 新渡輪 本地航線將由下午1時後開始逐步恢復

來往中環至長洲、中環至梅窩航線的首班船將於下午1時開出；

來往梅窩至坪洲的橫水渡分別在下午1時15分及1時35分開出首班船；

來往梅窩至芝麻灣的首班船分別在下午2時及3時開出；

往來北角、紅磡、九龍城的航線，會在下午1時17分起陸續開出。 教育局 所有日間學校停課 入境處 入境事務處總部各辦事處將於8號熱帶氣旋警告訊號取消後兩小時內恢復服務

各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處，亦於下午2時恢復服務

小犬襲港天氣消息即時更新

【16：20】天文台取消所有熱帶氣旋警告訊號

【14：40】天文台在下午2時30分發出之有關黃色暴雨警告信號

【11：40】天文台改發3號強風訊號，預計維持一段時間

【10：05】天文台會於上午10時30分改發紅色暴雨警告信號，取代黑色暴雨警告信號。

【05：45】天文台表示，會在上午11時40分改發3號強風信號。

【04：00】天文台發出黑色暴雨警告信號。

【01：55】天文台發出紅色暴雨警告信號。

【10月8日星期日消息】

【23：50】天文台改發8號東北烈風或暴風信號

【22：45】天文台預告，晚上11時50分改發8號烈風或暴風信號，而且至少維持至明早11時。

【22：30】本港正吹烈風至暴風程度北至東北風，漸轉吹偏東風，初時風勢逐漸增強。過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時89、75及72公里，最高陣風分別超過每小時101、98及99公里。

【20：30】天文台在下午8時25分發出黃色暴雨警告信號。

【19：20】颱風小犬的眼壁正逐漸靠近珠江口一帶，受小犬影響，本港多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出十號颶風信號。

【18：50】過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時103、94及64公里，最高陣風分別超過每小時132、106及94公里。

【16：30】如小犬的颶風區進一步接近本港，天文台有機會需要改發更高熱帶氣旋警告信號。過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時92、89及55公里，最高陣風分別超過每小時118、105及75公里。

【12：40】天文台發出八號東北烈風或暴風信號，並預計其颶風區預料會在今晚頗為接近香港南面海域，視乎本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【07：45】中午12時40分改發八號烈風或暴風信號

【04：45】天文台預計，中午12時至下午2時之間改發八號烈風或暴風信號。

【10月7日星期六消息】

【21：45】三號信號會至少維持至10月8日中午，下午可能改發更高熱帶氣旋警告信號。

【21：00】 天文台將小犬強度再降至「颱風」

【13：45】天文台指，小犬的移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，三號信號會至少維持至10月8日早上6時。

【04：45】天文台料三號信號將於日內大部分時間維持，將於周日日間在香港以南150公里內掠過。

【02：00】天文台將小犬強度再升至「強颱風」

【10月6日星期五消息】

【17：40】天文台發出三號強風信號。

【16：45】前天文台台長林超英在社交媒體發帖，提醒市民切勿放鬆對小犬的戒備。他表示，小犬過了台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，千萬不要給眼前的安靜欺騙。

【09：00】港股交易未受小犬影響

【10月5日星期四消息】

15：00 小犬降為「颱風」強度

【10月4日星期三消息】

【21：40】 天文台發出一號戒備信號，小犬以「強颱風」強度進入香港800公里範圍。

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天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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