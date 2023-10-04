【打風消息】強颱風「小犬」晚上進香港800公里、天文台將掛一號風球　港股交易受影響機會降？

▲ 【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬現處於西太平洋區域，並增強為「強颱風」。香港天文台星期三（4日）表示，於正午12時，小犬集結在高雄以東約310公里，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，移向台灣南部一帶。天文台預告，今晚（10月4日）至明日（10月5日）凌晨進入本港800公里範圍內，天文台屆時會發出一號戒備信號。小犬預計會移近廣東東部沿岸，並受東北季候風影響逐漸減弱，但小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度及與珠江口距離。現時預計受小犬及季候風影響，本港週末期間可能會有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力尤其大，天氣顯著較涼。

按天文台最新路徑預測，小犬行速較預先估計為慢，周五早上會以「颱風」強度，集結在香港以東400公里範圍以外，港股交易受影響的可能性較原先估計為低。

天文台特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

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港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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