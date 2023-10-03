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【打風消息】強颱風「小犬」明進香港800公里內、天文台料明晚發一號風球　港股安排或受影響？

股市 12:09 2023/10/03

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【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬現處於西太平洋區域，並增強為「強颱風」。香港天文台星期二（3日）中午12時表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在明日（10月4日）下午進入本港800公里範圍，天文台會在明晚發出一號戒備信號。天文台預料，小犬會移近廣東東部沿岸，隨後可能沿廣東沿岸及其鄰近海域向偏西方向移動，並受東北季候風影響逐漸減弱，但小犬對本港天氣的影響視乎其減弱速度及與珠江口距離。若其減弱速度較慢，並較接近珠江口一帶，該區星期五（10月6日）及週末期間風勢頗大，亦有狂風驟雨。以此路線計，宜留意會否影響周五港股交易安排。

按天文台現時路徑預測，小犬周五早上會以「颱風」強度，集結在香港以東400公里範圍內。

天文台特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。小犬的路徑及強度變化會在未來數天逐漸明朗。

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

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港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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