【打風消息】小犬襲港將掛8號風球　九巴城巴3點前收車（不斷更新）

▲ 【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬襲港，天文台表示，下午12時40分改發8號烈風或暴風信號。天文台指，過去數小時，小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過。預料烈風會影響香港多處地方。

政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。

九巴及龍運宣布，日間路線將於下午3時開出尾班車後，暫停服務；九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64、S64P和S64X將會維持有限度服務。

城巴指出，所有日間路線於下午2時40分起陸續暫停服務。B3X、B5、 B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線於日間提供有限度服務。

勞工處提醒僱主僱員應預先訂立颱風及暴雨情況下的工作安排，勞工處發言人表示：「在擬訂及執行有關安排時，除考慮機構運作需要等因素，僱主應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，亦應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法，例如容許返回工作崗位有困難的僱員在家工作或有較寬裕的上班和復工時間。

教育局宣布：所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全情況下，安排學生返家。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時81、69及58公里，最高陣風分別超過每小時115、84及79公里。

天文台預期，本港今明兩日會有狂風大驟雨。

3號強風信號現正生效，小犬今明兩日橫過廣東沿岸海域，受小犬的雨帶及季候風影響，廣東沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，天氣較涼。隨小犬遠離及減弱，本周中期廣東沿岸天色好轉。受乾燥的東北季候風影響，本周中後期華南天色大致晴朗，但同時預料一個低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣。

前天文台台長林超英在社交媒體發帖，提醒市民切勿放鬆對小犬的戒備。他表示，小犬過了台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，千萬不要給眼前的安靜欺騙。

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天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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