【打風消息】小犬有機會8號波？3號風球維持至少維持至周日早上6時

▲ 【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬襲港，天文台在昨午5時40分發出三號強風信號，三號強風信號會至少維持至明早6時。由於小犬的環流相當緊密，其烈風區會與香港維持一段距離，本港今日普遍受到烈風影響的機會不大。

天文台指，凌晨時分，小犬採取一個較為西南的方向移動，速度有所減慢。現時本港風力正逐漸增強，部分地區吹強風。在正午12時，強颱風小犬集結在香港之東南約180公里，即在北緯21.1度，東經115.3度附近，預料向西緩慢移動，橫過廣東沿岸海域。

按照現時預測路徑，小犬將於周日日間在香港以南150公里內掠過。受小犬及東北季候風的共同影響，明日本港風力會進一步增強，部分地區尤其南部可能吹烈風。天文台屆時會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

天文台預料本港明日及星期一有驟雨，雨勢有時頗大。

前天文台台長林超英在社交媒體發帖，提醒市民切勿放鬆對小犬的戒備。他表示，小犬過了台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，千萬不要給眼前的安靜欺騙。

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天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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