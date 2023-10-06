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【打風消息】小犬有機會8號波？天文台改發3號風球　維持至明早8時

股市 21:49 2023/10/06

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【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬襲港，天文台在下午5時40分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。三號強風信號至少維持至明早8時。天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

在下午10時，颱風小犬集結在香港之東南偏東約230公里，即在北緯21.3度，東經116.1度附近，預料向西移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。

前天文台台長林超英在社交媒體發帖，提醒市民切勿放鬆對小犬的戒備。他表示，小犬過了台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，千萬不要給眼前的安靜欺騙。

點擊圖片放大

天文台預料，小犬的環流緊密，並繼續以颱風強度穩定地向西移近珠江口一帶，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。預料受小犬及東北季候風共同影響，本港明日至星期日風勢會進一步增強，部分地區尤其南部可能吹烈風。

受小犬影響，預料本港未來兩三日有狂風驟雨，星期日及星期一雨勢有時頗大，市民請留意天文台最新天氣消息。

天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

港府加快推進打風不停市 據報指示工作組數周內提交可行計畫，可見【下一頁】

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

 

港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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港股 颱風 天文台
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