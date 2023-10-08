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【打風消息】小犬更接近本港 中午12至2時掛8號波（不斷更新）
股市 06:00 2023/10/08
熱帶氣旋小犬襲港，天文台表示，會在今日中午12時至下午2時之間改發8號烈風或暴風信號。天文台指，過去數小時，小犬維持其強度，移動速度稍為加快，並逐漸靠近珠江口一帶，相關的雨帶亦開始影響該區，本港風力逐漸增強。按照最新預測，小犬會採取更為靠近本港的路徑，在今日稍後於本港以南約100公里內以颱風強度掠過。
天文台預期，本港今明兩日會有大驟雨。市民請留意天文台最新天氣消息。
3號強風信號現正生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午6時，颱風小犬集結在香港之東南偏南約120公里，即在北緯21.4度，東經114.8度附近，預料向西或西北偏西緩慢移動，靠近珠江口一帶。
前天文台台長林超英在社交媒體發帖，提醒市民切勿放鬆對小犬的戒備。他表示，小犬過了台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，千萬不要給眼前的安靜欺騙。
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天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。
港府加快推進打風不停市 據報指示工作組數周內提交可行計畫，可見【下一頁】
熱帶氣旋小犬最新路徑預測
港股遇颱風或極端天氣時安排
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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。
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