【打風消息】小犬掛8號波機會低？3號風球維持至少維持至周日中午

▲ 【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬襲港，三號強風信號會至少維持至周日中午。受小犬影響，本港離岸普遍吹強風，高地間中吹烈風。過去數小時，小犬繼續緩慢移動，環流相當緊密，其相關的烈風區與香港仍然維持一段距離，三號強風信號會至少維持至明日中午。

按照現時預測路徑，小犬明日會逐漸靠近珠江口一帶，與小犬相關的強雨帶會在明日日間逐漸影響珠江口，同時小犬的烈風區亦會移近該區。本港屆時會否普遍吹烈風，則視乎小犬與本港的距離，及小犬的減弱速度。天文台會考慮是否在周日下午發出更高熱帶氣旋警告信號。

按照現時預測路徑，小犬今晚（10月7日）及明日（10月8日）會在香港以南150公里內掠過，有機會進一步靠近珠江口一帶。與小犬相關的外圍較強雨帶明日稍後至星期一會影響該區，本港雨勢有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風，部分地區可能間中吹烈風。天文台屆時會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預料本港明日及星期一有驟雨，雨勢有時頗大。

前天文台台長林超英在社交媒體發帖，提醒市民切勿放鬆對小犬的戒備。他表示，小犬過了台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，依然是颱風，並繼續移近，千萬不要給眼前的安靜欺騙。

▼ 點擊圖片放大

天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

港股遇颱風或極端天氣時安排

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

相關文章：

【保監局】姚建華：已提醒保險業迅速處理極端天氣理賠申請 全港僅37%車主買「全保」