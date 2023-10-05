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【打風消息】小犬吹到正？天文台︰考慮明晚至周六上午改發三號風球　料星期日及星期一有大驟雨

股市 16:56 2023/10/05

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【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬橫過台灣南部，進入台灣海峽，強度從「強颱風」減弱至「颱風」。香港天文台星期三（4日）晚上發出一號戒備信號，天文台最新表示，按照現時預測路徑，小犬會在今晚（10月5日）至明早（10月6日）與本港保持約400公里或以上距離，本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至明日中午。

隨著小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，該區風力會在明日下午逐漸增強。天文台會考慮在明晚至星期六上午改發三號強風信號。受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍為減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎小犬接近珠江口時的強度及距離。

受小犬影響，預料本港星期日及星期一有大驟雨。在下午5時，颱風小犬集結在香港以東約580公里，即在北緯22.1度，東經119.8度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過台灣海峽。

按天文台最新路徑預測，港股交易受影響的可能性較原先估計為低。

天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

港府加快推進打風不停市 據報指示工作組數周內提交可行計畫，可見【下一頁】

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

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港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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港股 颱風 天文台
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