【打風消息】小犬吹到正？天文台︰考慮下午5時至8時改發3號波

▲ 【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬強度從「強颱風」減弱至「颱風」。香港天文台星期三（4日）晚上發出一號戒備信號，天文台最新表示，隨著小犬繼續靠近廣東東部沿岸，本港風力今日會逐漸增強，天文台會考慮在今日下午5時至8時改發三號強風信號。當小犬未來一兩日靠近珠江口一帶時，會受東北季候風影響而稍為減弱。小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，要視乎小犬的強度及與香港的距離。

在上午6時，颱風小犬集結在香港以東約410公里，即在北緯21.8度，東經118.1度附近，預料向西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸海域。

受小犬影響，預料本港星期日及星期一雨勢有時頗大，市民請留意天文台最新天氣消息。

按天文台最新路徑預測，港股交易受影響的可能性較原先估計為低。

天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

▼ 點擊圖片放大

港股遇颱風或極端天氣時安排

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

相關文章：

【保監局】姚建華：已提醒保險業迅速處理極端天氣理賠申請 全港僅37%車主買「全保」