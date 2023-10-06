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【打風消息】小犬吹到正？天文台︰下午5時40分改發3號風球

股市 09:56 2023/10/06

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【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬強度從「強颱風」減弱至「颱風」。香港天文台星期三（4日）晚上發出一號戒備信號，天文台最新表示，過去一兩小時，小犬略為増強。隨著小犬繼續靠近廣東東部沿岸，本港風力今日會逐漸增強，天文台會在今日下午5時40分改發三號強風信號。海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

在上午10時，颱風小犬集結在香港以東約350公里，即在北緯21.8度，東經117.5度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過廣東沿岸海域。

天文台預料，小犬未來一兩日靠近珠江口一帶時，會受東北季候風影響而稍為減弱。小犬的環流較細小，屆時是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號，要視乎小犬的強度及與香港的距離。

受小犬影響，預料本港未來兩三日有狂風驟雨，星期日及星期一雨勢有時頗大。

天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

港府加快推進打風不停市 據報指示工作組數周內提交可行計畫，可見【下一頁】

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

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港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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