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【打風消息】天文台︰今日維持一號風球、小犬減弱成「颱風」　港股交易受影響機會降？

股市 15:35 2023/10/05

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【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬橫過台灣南部，進入台灣海峽，強度從「強颱風」減弱至「颱風」。香港天文台星期三（4日）晚上發出一號戒備信號，預計小犬今日都會與香港保持500公里以上距離，普遍吹強風機會不大，將會維持一號戒備信號。按天文台最新路徑預測，小犬周五早上仍會處於香港400公里範圍外，港股交易受影響的可能性較原先估計為低。

在下午3時，颱風小犬集結在香港以東約600公里，即在北緯22.1度，東經120.0度附近，預料向西移動，時速約10公里，橫過台灣海峽。

天文台早前特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

港府加快推進打風不停市 據報指示工作組數周內提交可行計畫，可見【下一頁】

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

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港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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港股 颱風 天文台
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