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【打風消息】天文台︰今日維持一號風球、小犬料全日不進香港500公里內　港股交易受影響機會降？

股市 08:58 2023/10/05

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【打風消息】熱帶氣旋「小犬」最新消息

熱帶氣旋小犬正以「強颱風」強度橫過台灣南部，香港天文台於星期三（4日）晚上9時40分發出一號戒備信號。天文台今早（5日）7時45分表示，受東北季候風及小犬共同影響，本港高地今早間中吹強風。小犬正在掠過台灣南部，預料受地形影響強度會有所減弱。按照現時預測路徑，小犬會在今日與本港保持約500公里或以上距離，本港今日普遍吹強風機會不大，一號戒備信號會在今日維持。

在上午9時，強颱風小犬集結在香港以東約690公里，即在北緯21.9度，東經120.8度附近，預料向西移動，時速約10公里，掠過台灣南部。

按天文台最新路徑預測，小犬周五早上仍會處於香港400公里範圍外，港股交易受影響的可能性較原先估計為低。天文台特別撰文指出，東北季候風與熱帶氣旋產生微妙的相互作用，令「秋颱」不論在路徑和強度上都比較多變。

熱帶氣旋小犬最新路徑預測

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港股遇颱風或極端天氣時安排

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港股今年交易屢受天氣因素而停市，包括7月17日因颱風「泰利」襲港、9月1日因颱風「蘇拉」吹襲、9月8日再因破紀錄黑雨而停市。

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